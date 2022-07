A viharok előtt még rekord kánikula tombolt az országban. Egymás után dőltek meg a rekordok, így július 23-a lett az év eddigi legmelegebb napja. A napi melegrekord könnyűszerrel dőlt meg. De nemcsak az országos, hanem a fővárosi melegrekord is megdőlt szombaton. A napi minimumrekord is a múltté már. És bár biztosan sokáig emlegetjük a szombati hőséget, de az abszolút melegrekord még így sem dőlt meg. Az esti hidegfront hozott némi enyhülést, de maradt a kánikula országszerte. Vasárnap is sokan töltötték vízparton a napot, a Balaton volt talán a legnépszerűbb úti cél – számolt be róla az M1 Híradója.

Egymás után dőltek meg a melegrekordok az országban Lassan enged a szorításból a hőség, reggel kilenckor Szeged belvárosában 28 fokot mutatott a hőmérő. Az elmúlt napok kánikulája után, már ennek is örültek a helyiek. „Most ez elviselhető. És reméljük, hogy egy ideig még marad is” – mondta egy járókelő. Sokan a természetes vizek partján kerestek felfrissülést. Sarudon népszerű a plázs, a nyári hónapokban naponta 1000-1500 fürdőzőt és mintegy 4000 kerékpárost fogadnak. „A tegnapi vendégszámhoz hasonló látogatószámot várunk ma is, én azt gondolom, hogy ezer fő feletti látogató fog érkezni a strandra és bízom abban is, hogy a biciklisek is nagy szeretettel fogják ma választani a kiskörnek a teljesítését. Tehát belőlük is több ezer főt szeretnénk látni áthaladni a strand területén” – fogalmazott a strand tulajdonosa. Sok gyermekes család használta ki a jó időt Tiszakécskén is, egy a nyaralók által kedvelt élménykomplexumban a legkisebbek a csúszdaparkot kedvelték a legjobban. „A nagy fiú az velünk van de ő is segít ugye a picikével úgyhogy mi egész nap medencézünk” – jelentette ki egy strandoló. Kecskeméten a Domb Beachen is sokan hűsöltek vasárnap. A mesterségesen kialakított tavat sok fiatal a vízi sportolási lehetőségek miatt látogatja. „Mi már jó pár éve járunk ide wakeboard táborba hétvégenként így egy jól összeszokott baráti társasággal szoktunk lejönni, itt campingezünk és élvezzük a sportot” – közölte egy ott sportoló. Akinek munkával telt a hétvége, az nem volt ilyen szerencsés. Zalaegerszegen az árusok keményen megküzdöttek a tikkasztó hőséggel. „Meleg lesz, meleg lesz. Kicsit izzadunk majd. Van egy kalapom, hogyha ki kell menni a napra, de hát a sátor azért jó mert árnyékba tart” – fogalmazott egy dolgozó. Szombaton volt az év eddigi legmelegebb napja. Több városban is 40 fok feletti hőmérsékletet mértek. Megteltek a balatoni strandok is. A magyar tenger népszerűsége töretlen. Balatonföldváron a gyermekbarát strandon egy 42 méter hosszú 1000 m²-es fövenyes partszakasz várja a hűsölni vágyó családokat. A fürdőzők kényelmét új értékmegőrzők, nyugágyak és napernyők is szolgálják. „Nagyon családbarát, nagyon jó a környezet, van csúszda, hinta és éppen egy két évessel jöttünk, szóval neki is abszolút megfelel” – hangsúlyozta egy anyuka. De nem a balatonföldvári az egyetlen családbarát strand. A gyenesdiási játékstrandon szinte minden a legkisebbekről szól. Minden nap előre megtervezett programokkal várják a kicsiket. „Nyolcan vagyunk animátorok, együtt találjuk ki mindig ezeket a feladatokat, Minden napnak van egy témája, például karkötőkészítő kuckó, festőkuckó, ezeket minden nap délelőtt tíztől délig végezzük el, és déltől kezdődnek a különböző sportprogramok” –ismertette egy animátor. Siófokon az olvasás szerelmeseinek kedveznek. Az Újhelyi strandon több száz könyv és magazin közül válogathatnak a vendégek az ingyenes strandkönyvtárban. „Láttam könyveket itt a strandon és megnézegettem őket és elég jó hogy itt a strandon is meg lehet nézni a könyveket” – nyilatkozta az M1-nek egy kisfiú. A Balatonnál 13 település 19 strandján közel 350 fiatal önkéntes segíti a Magyar Vöröskereszt munkáját. Szombaton a nagy hőségben csaknem 100, köztük több sürgős esetet is elláttak. „Főleg a melegnek és a napsugárzásnak köszönhetően égési sérülések, illetve a hőguta, napszúrás is nagyon jellemző volt” – fogalmazott Kormos Ádám a Magyar Vöröskereszt ifjúsági szakmai vezetője. A nagy hőség miatt az országos tiszti főorvos a korábban elrendelt harmadfokú hőségriasztást kedd éjfélig meghosszabbította.