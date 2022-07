A nyár a fürdés és a vízisportok ideje, de mi van akkor, ha szórakozás közben másokat zavarunk, vagy ők zavarnak minket? Például a Tisza-tavon nemcsak a vizet, a kedélyeket is borzolják a jetskisek. Egyre több a SUP-pos, a kajakos és a motorcsónakos is a tározóban, és azok is, akik száguldoznak, zavarják a horgászokat és nem tartják be a szabályokat.

Busi László ezredes, a Tiszai Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság vezetője a Kossuth Rádió Napközben című műsorában elmondta, a jetski vízi járművek jelenléte érezhetően megemelkedett a tavakon, különösen a Tisza-tavon. Hozzátette, ezek az eszközök nem a motoros vízisport-eszköz kategóriájába tartoznak – melyek csak kijelölt pályán járhatnak –, hanem kisgéphajóként üzemelnek, melyekkel bárhol lehet közlekedni. A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg . A jetskikkel, mivel sportra találták ki, ezért dinamikusan, nagy sebességgel lehet vele közlekedni. Normál haladás esetében nem kelt nagy hullámot, de ha nem megfelelő módon használják, úgy a jetski által keltette hullámverések hatalmas kárt okoz, hiszen a növények gyökérzetén megtapadó halikraszemeket leverik, csökkentve ezzel az állományt – magyarázta. Az érvényes szabályok szerint nem szabad hullámot kelteni a fürdőzők közelében, a kisebb, borulékonyabb vízi járművek – horgászcsónak, kajak, kenu, SUP – melletti elhaladás során. Tilos továbbá a hullámkeltés a kikötők területén, úszóházak közelében, ahol a nagy hullámoktól az ott tárolt vízi járművek megsérülhetnek. Érvényes ez nemcsak ott, ahol tábla tiltja, hanem a természetvédelmi területeken is. Kiemelte, ugyan a védett természeti értékek védelme érdekében az összefogás erősödő tendenciát mutat, de a legfontosabb, hogy mindig mindenhol figyeljünk egymásra. A címlapfotó illusztráció.