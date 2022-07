Továbbra is várja az önkéntes katonákat a Magyar Honvédség, az egy éves szolgálat akár 64 plusz pontot is érhet a jövő évi egyetemi felvételin, nyilatkozta az M1 Híradójának a Magyar Honvédség illetékese.

Mészáros Károly, a Magyar Honvédség toborzási osztályvezetője azt mondta: ez azoknak is jó lehet, akiket most nem vettek fel az egyetemre. Az egyéves szolgálattal akár 64 plusz pontot is lehet szerezni a jövő évi felvételire. Hozzátette: a programban olyan készségeket sajátíthatnak el a résztvevők, amelyeket a civil életben is tudnak majd hasznosítani.