Megfékezték a kiskunhalasi tűzvészt

Délelőtt sikerült megfékezni a lángokat Kiskunhalasnál. Csaknem 200 hektárnyi területen égett az erdő. Az oltást a szél is nehezítette, valamint az is hogy a környék nehezen járható. Senki nem sérült meg, de a tűz miatt több embert is ki kellett költöztetni. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a hőség és a szárazság miatt országszerte nagy a tűzveszély.

Csaknem 200 hektárnyi erdős terület égett Kiskunhalas külkerületén, a lángok csütörtökön csaptak fel Csütörtök este gyulladt ki az erdő Kiskunhalasnál. A lángok a fák tetejéig értek. Mindent ellepett a füst. Több településről érkeztek tűzoltók. Drónokkal is figyelték a lángok terjedését. Az oltást nehezítette a szél, és hogy a környék nehezen járható. Több mint 200 hektárnyi terület állt lángokban. A helyiek is segítettek a tűzoltóknak. A munkagépekkel a tűz terjedését próbálták megakadályozni. A környékről több lakót is átmenetileg kiköltöztettek. Az egyik közeli házból a kutyamenhely, és a kutyapanzió lakóit is ki kellett menekíteni. Több mint 100 tűzoltó küzdött egész éjjel a lángokkal. Pénteken délelőtt végül sikerült eloltani a tüzet. Idén eddig már több mint 11 ezerszer riasztották a tűzoltókat szabadtéri tűzhöz. Ezek jelentős része erdőtűz volt. A szakemberek fokozott óvatosságra figyelmeztetnek, a szárazság és a rendkívüli hőség miatt ugyanis nagy a tűzveszély.