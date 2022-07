Kiszámíthatóságot és biztonságot jelent, hogy az emberek döntő többsége továbbra is csökkentett áron jut energiához

Megjelentek a rezsicsökkentés új szabályai a Magyar Közlönyben. Eszerint az átlagfogyasztásig továbbra is él a kedvezményes gáz- és áramár, afelett azonban már az úgynevezett lakossági piaci árat kell megfizetni. Az áramért kilowattóránként 70 forintot, a földgázért pedig köbméterenként 747 forintot kell fizetni az átlagfogyasztás felett, de ez még mindig kedvezőbb mint a világpiaci ár. A rendeletből kiderült az is, hogy megmarad a nagycsaládos kedvezmény, és az egy gázmérővel rendelkező társasházak helyzetét is rendezték. A rendelet augusztus 1-jén lép életbe – hangzott el az M1 Híradójában.