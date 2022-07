Továbbra sincs veszélyben a belföldi élelmiszer-biztonság Magyarországon

A magas termelési költségek és a bizonytalan gazdasági környezet mellett most már az aszály is nehezíti a termelők helyzetét, de Magyarországon továbbra sincs veszélyben az élelmiszer-biztonság – hangsúlyozták a szakértők az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. agrár- és élelmiszeripari üzletágának csütörtöki rendezvényén Budapesten.

Hollósi Dávid ügyvezető igazgató az eseményen közölte, hogy jelenleg a hajtatott zöldségek termelői örülhetnek a legkedvezőbb kilátásoknak, mert az üvegházakban és fóliasátrakban nem fenyeget az aszály, a geotermikus energiára alapozva pedig a költségeik is alacsonyabbak, mint a nyugati versenytársaké. A gyümölcstermesztőknek ezzel szemben energiaigényes hűtőházakat kell üzemeltetniük, ami a terményeik jelentős drágulását okozhatja. Abból a szempontból jól kezdődött az idény, hogy nem kellett jelentős fagykárokkal szembesülniük – jegyezte meg Hollósi Dávid. A szőlő az aszályra kevésbé érzékeny, a gazdák most inkább azért aggódnak, hogy az áremelkedések miatt csökkenhet a bor forgalma, különösen a jobb minőségű, drágább termékeké.

A szántóföldi növények továbbra is erős keresletre számíthatnak, de a termelési költségek emelkedése miatt már nem jövedelmeznek olyan jól, mint az utóbbi években. Ha nem alakul jól az aratás, a gazdák hitelre szorulhatnak. Az ország egyes részein már le is mondtak az idei termésről, az eső a kukoricán és a napraforgón még segíthetne – tette hozzá az ügyvezető. Hollósi Dávid szerint az állattartók közül jelenleg a baromfi- és sertéstartók helyzete a legnehezebb a drága takarmány miatt. Mostanáig ugyan olcsóbb alapanyagokkal dolgoztak, de ebből az is következik, hogy a fogyasztói árak emelkedés előtt állnak. A tejtermelők kilátásai jobbak, mert a takarmányt jórészt maguk állítják elő, ráadásul Európában tejhiány alakult ki, így jelentős külföldi keresletre is számíthatnak.

A Takarékbank elemzője, Héjja Csaba szerint az élelmiszerek drágulása nem ért véget, hiszen a háború hatásai még csak ezután jelennek meg a fogyasztói árakban. Az átárazás üteme termékeként nagyon eltérhet, a magas feldolgozottságúaknál lassabb – tette hozzá Héjja Csaba, aki úgy vélekedett, hogy a mostani helyzet, vagyis a magas inflációval párosuló gazdasági lassulás a hetvenes évekbeli olajválság időszakához hasonlítható. Véleménye szerint a gazdasági nehézségek közepette az élelmiszer fel fog értékelődni, és az sem elképzelhetetlen, hogy a fenntarthatósági szempontokat a következő években felülírják az ellátásbiztonsági elvárások. Héjja Csaba kiemelte: kedvező adottságainak köszönhetően

Magyarországot nem fenyegeti az élelmiszerhiány, legfeljebb az lehet a kérdés, hogy mennyi jut kivitelre, és milyen áron lehet értékesíteni.

A szakértők szerint az árfolyamkörnyezet kedvez a magyar mezőgazdaságnak, ugyanis mérsékelheti a dömpingáruk behozatalát, az aszály miatti terméskiesést pedig részben ellensúlyozza, hogy a külföldi értékesítés forintban nagyobb bevételt eredményez.

Hollósi Dávid hangsúlyozta, hogy az élelmiszer-gazdálkodásnak a pazarlás az egyik legnagyobb ellensége, ugyanis a Föld négymilliárd hektárnyi termőföldjéből egymilliárd hektár termése hulladék lesz, a felhasznált édesvíz negyede ugyancsak kárba vész, miközben a fejlett országokban a kelleténél sokkal több, négyezer kalória jut naponta egy emberre, de nincs elég ott, ahol igazán nagy szükség volna rá.

