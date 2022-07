Az állatkert a honlapján közölte, hogy állatkertük első oroszlánjai tavaly májusban érkeztek. Gyorsan a látogatók kedvenceivé váltak, amit csak tovább erősített az, hogy az ősz során világra jöttek az első miskolci születésű oroszlánkölykök is. A család azonban most tovább népesedett, hiszen június közepén megszülettek az újabb kölykök. A kisoroszlánok most lettek hathetesek, így átestek az ilyenkor szokásos kötelező állatorvosi vizsgálatukon.

Hozzátették, az állatorvosi vizsgálat során megmérték a testsúlyukat és testhőjüket, továbbá megkapták a macskaféléknél ilyenkor szokásos védőoltásokat, illetve az egyedi azonosításukat szolgáló mikrochipeket is. Az állatorvosi vizsgálat eredményeképpen megállapították, hogy mindhárom kölyök jól fejlődik, egészséges és életerős. A nemük is kiderült: újra egy hím és két nőstény kölyök jött a világra, akiknek az ivaruk ismeretében hamarosan immár nevet is választhatnak gondozóik.