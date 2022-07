KTK: Évente több mint 2 millió forintot takarít meg egy család a rezsicsökkentésnek köszönhetően

Továbbra is jár a rezsicsökkentés a lakossági fogyasztóknak, ez egy magyar háztartásnak havi 181 101 forint, illetve évi 2 174 829 forint megtakarítást jelent. A kormány rendelete alapján annyi változott, hogy a kabinet meghúzta azt a plafont, ameddig rezsicsökkentett áron lehet igénybe venni a földgáz- és villamos energiát. A magasabb fogyasztást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) rendeletében meghatározott áron számlázzák.

A rezsicsökkentett ár minden magyar családnak biztosított a lakossági átlagfogyasztásig: ez egy magyar háztartásnak havi 181.101 forint, éves szinten 2.174.829 forint megtakarítást jelent – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ, miután megjelentek a rezsicsökkentés új szabályai.

A kormányrendelet értelmében augusztus elsejétől a lakossági ügyfelek mérési pontonként, azaz mérőóránként a villamos energia esetében évi 2523 kWh, míg a földgáz esetében évi 1729 m3, azaz 59 132 MJ fogyasztásig vehetik igénybe a rezsicsökkentett árszabást – olvasható a Magyar Villamos Művek (MVM) honlapján. A tájékoztató szerint ha ennél a mennyiségnél nagyobb a fogyasztás, akkor annak az elszámolása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) rendeletében meghatározott áron történik.

A változások miatt nem kell a szerződéseket módosítani, a rendeletben meghatározott árak ugyanis automatikusan az energia-vásárlási szerződések részévé válnak.

Az éves elszámolási időszak alatti fogyasztását minden mérővel rendelkező ügyfél megtalálhatja az éves elszámolószámlája 3. oldalán, vagy az online ügyfélszolgálati felületeken, illetve a mobilapplikációkban. Az ügyfelek a kedvezményes mennyiségeket időarányosan vehetik igénybe.

A rendelet nem érinti a nagycsaládosok részére már eddig is biztosított földgáz-kedvezményt, amit a jövőben is változatlanul igénybe lehet venni.

Nem érinti továbbá a B GEO tarifán vételezők által elfogyasztott, és a H tarifán fűtési idényben elfogyasztott energiamennyiséget sem.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasházaknak és lakásszövetkezeteknek földgáz vonatkozásában a rezsicsökkentett áron igénybe vehető kedvezményes mennyisége a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján határozható meg. A többletmennyiség igénybevételéhez a társasházaknak, illetve lakásszövetkezetnek az MVM Next honlapján elektronikus formában nyilatkozniuk kell a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Amennyiben az elektronikus nyilatkozat 2022. augusztus 15-ig beérkezik, a kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni. Ezt követően a kedvezményes mennyiség a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazható – olvasható az MVM honlapján.

Az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt egész Európában drasztikusan emelkednek az energiaárak, és energiaválság alakult ki – írta a rezsirendeletet követő közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ, emlékeztetve, hogy egy év alatt az áram ára több, mint ötszörösére, a gázé pedig több, mint hatszorosára nőtt, és az áremelkedés tovább folytatódik.

Azt is felidézték, hogy a magyar lakosság és gazdaság energiaellátásának a védelmére – több más országhoz hasonlóan – a magyar kormány is energia-veszélyhelyzetet és hét pontból álló intézkedési tervet hirdetett, amely augusztusban lép életbe. Mint írták: a várhatóan tovább emelkedő energiaárak mellett is megvédjük a lakossági rezsicsökkentést. Európában ez egy egyedülálló segítség, sehol máshol nincs olyan intézkedés, mely a családokat védené az elszabaduló energiaáraktól – fogalmaztak.

A tájékoztatási központ szerint havi szinten az átlagfogyasztásig – a lakossági rezsicsökkentett áron – az áramért 7.560 forint fizetendő, a gázért 14.688. A valós piaci tarifával számolva ez 56.469, illetve 146.880 forint lenne.

Így a havi megtakarítás átlagfogyasztásig 48.909 (áram), illetve 132.192 forint (gáz), összesen tehát 181.101. Tizenkét hónapra kivetítve ez 2.174.829 forint – írták.