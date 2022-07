Elsodort egy turistát a villamos – a mentőszolgálat ezt üzeni a katasztrófaturistáknak

Egy külföldi turistát sodort el tegnap a villamos a főváros egyik forgalmas csomópontjában. A helyszínre elsőként egy szabadnapos mentőápoló és több segítőkész gyalogos sietett segíteni, majd perceken belül egy mentő- és egy rohamkocsi is érkezett.

A baleset helyszínén kisebb bámészkodó tömeg gyűlt össze, akiket a köznyelv csak katasztrófaturistáknak nevez. Nekik szól az Országos Mentőszolgálat friss posztja:

“Az életmentők közösen végezték az ellátást, ami iránt járókelők nagy csoportja mutatott rendkívüli érdeklődést. A tűző nap ellenére is kíváncsian figyelték amint bajtársaink stabilizálják, majd teljes teströgzítés után a mentőautóba helyezik a 35 év körüli férfit, akit végül kórházba szállítottak. Ezeket a kíváncsi szempárokat inkább Augusztus 27-én, a Városligeti Mentőnapon várják szeretettel bajtársaink, ahol számos egyéb program mellett, többféle mentési bemutatót is rendeznek az életmentők. Ott bárki beülhet a mentőautókba vagy akár a mentőhelikopterbe is, ráadásul az újraélesztés lépéseit is szórakozva sajátíthatják el az ingyenes rendezvényen. Mielőbbi felépülést kívánunk, a mentésben résztvevőknek gratulálunk!”