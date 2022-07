Programdömpinggel startolt Tusványos

Ma reggel hivatalosan is megkezdődött Tusványos közéleti programja, a rendezvények pedig már az első napon nagyüzemben zajlanak – számolt be az M1 Híradója. Az idei szabadegyetem legfőbb témái a háború, a gazdaság, Európa jövője és Magyarország politikája lesznek. Az első napon Gulyás Gergely és Schiffer András beszélgetnek az Európa előtt álló időszakról, valamint Közép-Európa háború utáni helyzete is megvitatásra kerül.

Startol Tusványos közéleti programja A ma reggeli megnyitóval hivatalosan is kezdetét vette a közismert nevén Tusványosként emlegetett, 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor az erdélyi Tusnádfürdőn. Az 1989 óta minden év július második felében megrendezett szabadegyetem hagyományos szellemi műhelyként szolgál a politikai és közéleti témák megvitatására, kormánypárti és ellenzéki politikusok, valamint ismert személyiségek eszmecseréjének egyaránt lehetőséget adva, mindezt oldott hangulatban, kötetlen körülmények között. A megnyitó után kezdetét vette a tábor szakmai programja, a politikai pódiumbeszélgetéseket – a világban és hazánkban lezajlott közelmúltbeli eseményekhez igazodva – négy fő téma köré csoportosították. A kiemelt kérdések a háború, és annak következményei, a gazdasági helyzet, a válságkezelés és Európa jövője, valamint a magyar nemzetpolitika lesznek. A mai napon “Közép-Európa a háború után” címmel rendeznek pódiumbeszélgetést, amin Németh Zsolt, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke is részt vesz. Szintén a mai napon rendezik meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Schiffer András volt országgyűlési képviselő, ügyvéd beszélgetését, ahol a vitatéma Európa lehetséges jövőképei. Az M1 értesülései szerint az eszmecseréhez Ludovic Orban volt román miniszterelnök is csatlakozik. Mindezek mellett a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett “cselekvő nemzet” elnevezésű program is bemutatásra kerül. A kiemelt események mellett a tábor mind a 27 rendezvénysátrában tartanak programokat, a szabadegyetem tehát már az első napon teljes kapacitással üzemel. A közéleti témák megvitatása mellett a kikapcsolódásra, szórakozásra is adódik lehetőség, ma a Magyar Teátrum Színház sátrában várják programokkal az érdeklődőket, este pedig a Margaret Island és Kowalsky meg a Vega együttesek adnak koncertet.