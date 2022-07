Hektárok lángokban: egyre több tűz keletkezik országszerte

A hőség és a szárazság miatt egyre több tűz keletkezik országszerte. Tiszafüred környékén csaknem 400 hektáros területen, foltokban kapott lángra az aljnövényzet. De sok munkájuk akadt a tűzoltóknak Szilsárkány és Vése környékén is. Itt már sikerült megfékezni a lángokat. A száraz és meleg idő az előrejelzések szerint a következő napokban is marad, így fokozottan kell figyelni, mert a legkisebb szikrából is hatalmas tűz keletkezhet – hangzott el az M1 Híradójában.

A hőség miatt országszerte több tűz is keletkezett: a Hortobágyi Nemzeti Parkban négyszáz hektáron ég az aljnövényzet Mindent beterített a füst, szinte mást nem is lehetett látni a Hajdú-Bihar megyei Egyektől nem messze, a 33-as főúton. A tűz Tiszafüred-Kócsújfalu határában keletkezett. Kedden délután csaknem tíz hektáron, foltokban kapott lángra az erdő aljnövényzete és a nádas-bozótos területek a Hortobágyi Nemzeti Park területén. „Tegnap délután olyan öt óra fele kezdett el égni, az éjszaka visszagyulladt a nádas meg a laposok, és akkor gyakorlatilag kisebb-nagyobb megszakításokkal azóta folyamatosan égett" – közölte egy szemtanú. A tűzoltók nagy erőkkel oltották a lángokat, a környező tanyák tulajdonosai pedig a helyszínen várakoztak, hogy a jószágokat ha kell, menteni tudják a tűz elől. Tizenöt tűzoltóegység dolgozik a lángok oltásán, ahol azóta már mintegy négyszáz hektáros területen foltokban ég az aljnövényzet. Az egységek munkáját a nagy szél és a mocsaras terület járhatatlansága nehezíti. „Amíg a szem ellát, mindenütt füst és leégett tarló. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak, de ha eloltják valahol a tüzet, a lángok másutt csapnak fel, mehetnek tovább. A területet ahol csak lehetett, körbeszántották traktorral, hogy ezzel is megakadályozzák a tűz terjedését" – számolt be egy helybéli lakos. De nem csak ezen a környéken keletkezett tűz: több, mint negyven hektáron égett le a lábonálló gabona a Somogy megyei Vése külterületén. A tűz kis részben a terület melletti erdősávra is átterjedt, de a katasztrófavédelem munkatársai a kora esti órákban eloltották. „A tűzoltók hat településről több, mint harmincan érkeztek a helyszínre, hogy eloltsák a lángokat. A munkájukat tovább nehezítette az erős szél, és a tűz a közeli erdő irányába terjedt. Azonban több, mint két óra alatt sikerült megfékezi a tüzet. Ez idő alatt a területen két kombájn dolgozott, de szerencsére sem a járműben nem keletkezett kár, és személyi sérülés sem történt" – közölte Mlinorics Noémi, a katasztrófavédelem munkatársa. Kigyulladt az aljnövényzet és a tarló a Győr-Moson-Sopron megyei Szilsárkánynál is. A tűz egy árokban keletkezhetett, de a lángok átterjedtek a közeli bálákra is. A tüzet a katasztrófavédelem munkatársainak sikerült megfékezniük. Mivel a hőség és a szárazság a következő napokban is marad, a katasztrófavédelem munkatársai mindenkit fokozott óvatosságra kérnek, és emlékeztetnek arra, hogy az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van.