Életveszélyes mutatvány – autópályán akartak stoppolni, gurulós bőrönd is volt náluk

Két stoppos sétált pár napja, szürkületkor az M0-s pálya leállósávjában. Próbáltak bekéredzkedni valamelyik autóba. A Magyar Közút kamerái felvették az egészet. A stopposok is érezhették, hogy életveszélyes, amit csinálnak, mert egy idő után egy biztonsági ajtón keresztül lementek a körgyűrűről. A Magyar Közút Zrt. azt kéri, hogy senki ne kövesse a példájukat — számolt be az M1 Híradója.

Gyalogosok sétáltak az M0-son, bőröndökkel próbáltak stoppolni

Gurulós bőröndjeikkel mintha csak egy sétálóutcán gyalogolnának. Így próbált fuvart szerezni magának a napokban két férfi az M0-s autóút leállósávjában.

Miután értesítették a Magyar Közút munkatársait az esetről, a diszpécserek a forgalomfigyelő kamerákkal követni kezdték a két stoppost, akik nemcsak maguk, hanem mások életét is veszélybe sodorták, ezért a rendőrséget is a helyszínre küldték. A két gyalogos többször is próbálta elhagyni a pályát a műszaki átjárós ajtókon, végül sikerült nekik.

„Több műszaki átjárónál is bepróbálkoztak, valahol sikerrel járhattak, és már nem tudtuk követni őket a kameráinkkal. Tekintettel arra, hogy baleseti jelentést nem kaptunk erről a szakaszról, így épp bőrrel megúszták ezt a szituációt. Ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy senki se kövesse a példájukat, hiszen nemcsak szabálytalan volt a tettük, hanem balesetveszélyes is” — fogalmazott Pécsi Norbert, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szóvivője.

A Magyar Közút arra hívja fel a figyelmet, hogy senki se kövesse a két ember példáját.