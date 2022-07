A rezsicsökkentés, a nyugdíjak, a munkahelyek és a családok megvédése is fontos az Országgyűlés által elfogadott költségvetésben

Elfogadta a jövő évi költségvetést az Országgyűlés. Ahogy az ilyenkor szokás, a kormánypárti képviselők támogatták a tervet, az ellenzékiek nemmel szavaztak. Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta, hogy a háború és az elhibázott uniós szankciók ellenére próbálják elérni, hogy a magyar gazdaság teljesítménye ne essen vissza. Jövőre több pénz jut a családtámogatásokra, a nyugdíjakra, az egészségügyre és az oktatásra is, mint idén. Marad a 13. havi nyugdíj, a 25 év alattiak adómentessége, folytatódnak az otthonteremtési programok, és a tervek szerint az átlagfogyasztásig marad a rezsicsökkentés is – számolt be az M1 Híradója.

Elfogadta a parlament a 2023-as költségvetést Elfogadta a 2023. évi költségvetést az Országgyűlés. A rezsicsökkentés, a nyugdíjak, a munkahelyek és persze a családok megvédése is fontos a 2023-as költségvetésben. Ezt a büdzsé számai is alátámasztják. Ehhez kapcsolódva Varga Mihály pénzügyminiszter is közösségi oldalán kiemelte, hogy „a családok támogatását 450 milliárd forinttal növeljük”. Hozzátette, hogy a családok mellett szinte minden területre több pénzt fordítanak jövőre, mint idén. Így például nyugellátásokra 730, oktatásra 200, az egészségügyre 100 milliárd forinttal több pénz jut majd. A pénzügyminiszter kifejtette továbbá, hogy „az előrejelzések szerint a háború és az elhibázott szankciók hamarosan válságba taszítják Európa gazdaságát. Ezért az a célunk, hogy a magyar gazdaság a romló világgazdasági környezetben is növekedni tudjon. Azon dolgozunk, hogy a rezsicsökkentést a háborús árak ellenére is megmentsük. Megvédjük a 4,7 millió munkahelyet, tovább csökkentsük az államadósságot és a hiány szintjét.” A híradónak nyilatkozó elemző a 2023-as költségvetés sarokszámai közül a több mint 4 százalékos gazdasági növekedést emelte ki. Azt mondta, így például jövőre is lesz nyugdíjprémium, újabb bérfejlesztésekre nyílik lehetőség és még adócsökkentésekre is futja majd. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője kiemelte, hogy „ez összességében elősegíti azt, hogy Magyarország gazdasága az erősebb legyen, gyorsabban fejlődjön, valamint a magyar életszínvonal az továbbra is növekedjen és felzárkozzon a fejlett nyugat-európai országok életszínvonalához”. A jövő évi büdzsé szerint 2023-ban tovább csökken az államadósság, ami idén a GDP 76,1, jövőre pedig 73,8 százalékára megy le. Amíg ebben az évben 4,9, addig jövőre 3,5 százalék lesz a hiány. És ezek – ahogy mondani szokás – kőbevésett számok, vagyis a kormány mindenképpen ragaszkodik ezek eléréséhez. A Pénzügyminisztérium közleménye szerint a kormány legfontosabb célja, hogy Magyarország maradjon ki a háborúból, és ne a magyar emberek fizessék meg a háború árát. Most a legfontosabb feladat Magyarország békéjének és biztonságának a megőrzése, valamint az ország energiaellátásának biztosítása és a rezsicsökkentés védelme. Ezért is hozták létre a honvédelmi mellett a rezsivédelmi alapot is, amelyeket az extraprofit adóból töltenek fel. A két alappal jövőre több mint 1500 milliárd forinttal növekszik a költségvetés bevétele. Elemzők szerint a jövő évi büdzsé, amire a Költségvetési Tanács is rátette elfogadó pecsétjét, a háborús válság ellenére is garantálja Magyarország biztonságos működését. Leginkább ennek a következménye, hogy kedden ismét stabil maradt a forint. A büdzsé elfogadása után a lélektani határnak mondott 400 alá is ment az árfolyam. Ráadásul a magyar fizetőeszköz nem csak az euróval, hanem a dollárral szemben is erősödni tudott.