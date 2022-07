A Jobbiknak elege lett az önjáró Jakabból, pártszakadás is jöhet

A Jobbik exelnöke és ex-frakcióvezetője jó ideje elhagyja a pártlogót a közösségi médiában. Ezt elégelte meg a párt frakciója és határozatba foglalta, hogy a képviselők csak a párt arculati elemeivel ellátott anyagokkal dolgozhatnak. Lényegében a határozat egyedül Jakabot érinti.

Jakab Péter az április 3-i csúfos baloldali vereség után nem volt hajlandó lemondani a pártelnökségről, a párt belső botrányai miatt végül egy májusra összehívott tisztújításon még legyőzte a vele szemben induló Stummer Jánost.

Azonban a Jobbikon belüli feszültségek hatására egy hónappal később végül kénytelen volt megválni a pártelnöki széktől, bár ezt sem a hagyományos módon tette: a párt rendkívüli választmányi ülésére nem ment el, hanem helyette közösségi oldalán tudatta, hogy lemond a Jobbik vezetéséről.

Az újabb tisztújításon, melyet július elején tartottak Jakab már el sem indult, inkább a Szilágyi György élettársának sérelmére történő szexuális zaklatás feltételezett elkövetőjét, Földi Istvánt ajánlotta a tagság figyelmébe.

A pártelnöki székre ekkor már hárman is aspiráltak: A Jakab által támogatott Földi, a zsidó származású országgyűlési képviselők listázási botrányának főszereplője, jelenleg európai parlamenti képviselő, Gyöngyösi Márton és a 2022-ben a parlamentből kieső Ander Balázs. Utóbbi végül visszalépett a megméretéstől, Jakab jelöltje pedig elbukott, így a győzelmet Gyöngyösi Márton zsebelte be.

Ekkoriban még úgy tűnt, hogy Jakab a parlamenti frakció élén maradva megőrizheti befolyását, illetve diszponálhat a frakciótámogatások fölött, de két héttel később a frakció leváltotta a bukott pártelnököt. Jakab ezt így kommentálta akkor:

„Hogy a Jobbik merre tart, nem tudom. Egy biztos: én maradok a nép pártján!”

Ekkor erősödtek fel leginkább azok a feltételezések, hogy Jakab pártalapításra készül. Elemzők már korábban is felhívták a figyelmet arra, hogy az expártelnök nem használja a párt logóját a közösségi médiában, helyette saját arculatát erősíti. Ebbe a sorba illeszkedik az is, hogy Jakab egy újabb közösségi oldalt indított A Nép Pártján néven, amelyet rendszeresen el is látnak tartalommal.

A frakció július 18-án elégelte meg, hogy volt vezetője önállóan építgeti saját brandjét és az Index megkeresésére azt közölte, hogy határozatot hoztak arról, hogy

a jövőben képviselőik csak a párt arculati elemeivel, logójával ellátott anyagokkal dolgozhatnak.

A Jobbik parlamenti képviselői közül egyedül Jakab használ önálló arculati elemeket, illetve mellőzi a pártlogó használatát, így a döntés egyedül rá vonatkozik.

Jakab ennek ellenére továbbra sem használja a Jobbik logóját,

tehát bebizonyosodott az, amit az elemzők hetek óta valószínűsítettek: az ex pártelnök szándékosan mellőzi saját pártlogójának használatát.

Jakab Péter (Fotó: hirado.hu)

Valószínűnek tűnik, hogy újabb pártszakadás van készülőben a Jobbik háza táján. A 2018-as választási vereség és Vona Gábor lemondása után is hasonló botrányokkal volt terhelt az egykori radikális párt. A sorozatos botrányok eredményeképpen a párt szétszakadt, és kivált belőle a ma Mi Hazánk Mozgalom néven ismert formáció.

Csakhogy a mostani helyzet annyiban különbözik a 2018-astól, hogy akkor még számottevő társadalmi bázissal bírt a párt, ami ma már nem igazán mondható el.

A baloldali összefogásba való betagozódás és a Gyurcsány Ferenccel való szövetségkötés jócskán lecsökkentette a párt vonzerejét,

a Jakab-féle botránypolitizálásról pedig a baloldali előválasztás során derült ki, hogy még az ellenzéken belül sincs nagy támogatottsága.

Arról csak feltételezéseink lehetnek, hogy a Jobbik Jakab általi kettészakítása esetén melyik alakulat érhetne el nagyobb társadalmi támogatást, de az szinte biztosan kijelenthető, hogy egyikük sem lenne számottevő szereplője a baloldali összefogásnak. Összefogás nélkül pedig erősen kérdéses, hogy bármelyik formációnak lesz-e politikai szempontból értelmezhető jövője vagy pedig a totális szétforgácsolódás vár rájuk.

A szerző politológus.