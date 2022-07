Orbán Viktor szerint más európai országokban nem kapnak a magyarországi rezsicsökkentéshez hasonló segítséget a családok

Újabb egyeztetést tartott Orbán Viktor az energia-veszélyhelyzetről és a rezsicsökkentés jövőjéről. Több kormánytag mellett például a Magyar Villamos Művek vezetője is részt vett a tanácskozáson. A miniszterelnök megerősítette, hogy az átlagfogyasztásig továbbra is csökkentett rezsiárat fizethetnek a magyar háztartások, más európai országban nem kapnak ehhez hasonló segítséget a családok. Közben az Európai Bizottság is válságtervet készít, sajtóhírek szerint Brüsszel akarja megszabni, hogy melyik tagállam mennyi gázt használhat a télen – számolt be az M1 Híradó.

Az energia-veszélyhelyzetről és a rezsicsökkentésről tanácskoztak Az energia-veszélyhelyzetről és a rezsicsökkentésről egyeztetett Orbán Viktor az érintett minisztériumok vezetőivel kedd reggel a Parlamentben. A megbeszélésen részt vett Czepek Gábor, a Magyar Villamos Művek elnök-vezérigazgatója is. A tanácskozásról a kormányfő a közösségi oldalán is beszámolt. Elhangzott: az elhúzódó ukrajnai háború, az elhibázott brüsszeli szankciók miatt egész Európában az egekbe szöktek az energiaárak. Azonban Európában csak Magyarországon védik rezsicsökkentéssel a családokat, és a kormány a jövőben is ezt fogja tenni. A rezsicsökkentés fenntartásával az átlagfogyasztás erejéig valamennyi magyar háztartás továbbra is rezsicsökkentett árat fog fizetni. A részletszabályok kidolgozása még tart, de ezek akár már napokon belül véglegessé is válhatnak – erről beszélt az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár a Hír TV-n. Steiner Attila hangsúlyozta: az alapelv az, hogy továbbra is mindenki részesüljön a rezsivédelemben. Mindenki részesüljön a rezsicsökkentésből továbbra is, az átlagfogyasztásig lehet a rezsicsökkentett árat érvényesíteni, viszont afölött a piaci árat kell majd megfizetni, és ezt fogjuk lefordítani a különféle élethelyzetekre – fogalmazott. Magyarország gázellátása eddig is biztosított volt és továbbra is az lesz – jelentette ki a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkár az M1-en. Menczer Tamás hangsúlyozta: Európában most nem az a legfontosabb kérdés, hogy mennyit kell fizetni a gázért, hanem hogy egyáltalán van-e elegendő. Hozzátette: az őszi-téli időszakra a hazai tárolók telítettsége megfelelő lesz. „Két számmal lehet dolgozni. Az egyik a tározók kapacitásához mért töltöttségi szint, itt negyvennégy-negyvenöt százalékon állunk, de a fontosabb az az, hogy az ország éves fogyasztásához képest a töltöttségi szint mit mutat. És itt mi huszonhat százalék fölött vagyunk, az európai töltöttségi átlag pedig tizenöt százalék alatt. Tehát jelentős lépéselőnyben vagyunk, és a tározók töltése folyamatosan zajlik.” Úgy tűnik, hogy Brüsszel mégis rendelkezni akar a tagállamok gázfogyasztása felett. A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy hajmeresztő terv van az Európai Bizottság asztalán. A portál a Politico cikkét idézve azt írta: egy új vészhelyzeti felhatalmazást akarnak bevezetni, amellyel arra kényszeríthetik a tagországokat, hogy csökkentsék öt vagy akár húsz százalékkal is a fogyasztásukat, ha az unióban gáztartalékhiány alakulna ki. Ez alapján a bizottság bármikor önhatalmúan korlátozhatná akár Magyarország gázfelhasználását is. A Politico három diplomatától is úgy értesült, hogy a tervet szerdán mutatják be, és már a jövő heti rendkívüli energiatanácson el akarják fogadtatni, méghozzá egyszerű többséggel, megkerülve az Európai Parlamentet és az egyes tagállamok vétóját.