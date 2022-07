Megértő alkalmazottjai demonstrálásával a Wolt és a Foodpanda

A múlt héten kezdődött közlekedést bénító tüntetéseken jelentős létszámban vettek részt a Wolt és a Foodpanda ételkiszállító vállalatok biciklis futárai is.

Az egyéni vállalkozóként dolgozó ételfutárok a kataörvény módosítása ellen tiltakoztak, és részvételükkel a demonstrációkon azt a látszatot kelthette, hogy a két legnagyobb nemzetközi ételkiszállító cég a tüntetések szimbólumává vát.

A hirado.hu megkérdezte az érintett cégeket a tüntetéseken játszott esetleges szerepükről, és arról is, hogy a törvénymódosítás után milyen lehetséges megoldásokban gondolkodnak futárpartnereik alkalmazására.

A Wolt szerkesztőségünkhöz eljuttatott válaszában közölte, a közösségi médiából értesültek arról, hogy egyes alkalmazottaik részt vesznek a demonstrációkon, a véleménynyilvánítási szabadságot tiszteletben tartva mindezt nem tiltotta a cég, ugyanakkor nem is ösztönözte. A törvénymódosítás utáni lehetséges új alternatívákat egyelőre keresik.

„A közösségi médiából értesültünk róla, hogy futárok – köztük nyilván olyanok is, akik a Wolt platformjának segítségével végeznek kiszállításokat – demonstrációt szerveznek hétfő reggelre. Megértjük a futárpartnerek felháborodását, magunk is vizsgáljuk annak lehetőségeit, hogy milyen megoldást találhatunk a katatörvény módosítása miatt előállt problémára. Ezt jeleztük a cégünkkel kapcsolatban álló futárpartnerek felé is. A Wolt tiszteletben tartja a futárpartnerek függetlenségét és véleménynyilvánítási szabadságát, így nem korlátozza vagy tiltja a futárpartnerek számára a demonstrációkon való részvételt, ugyanakkor nem is buzdítja őket erre” – nyilatkozta Sabjányi László, a Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója.

Hozzátette, a vállalat szolgáltatása a demonstrációk ideje alatt is zavartalanul működött, ugyanis „a rendszer nem előzetes időbeosztás alapján rendeli a futárpartnerekhez a szállítási feladatokat, hanem a futárpartnerek maguk dönthetik el, hogy mikor akarnak munkára jelentkezni”.

A Foodpanda hasonlóan szűkszavú válaszában leszögezte, a vállalat semmilyen formában nem szervezett részvételt a tüntetésekre, futáraik szabad akaratukból vettek részt az eseményeken. A kata módosítása után keresik az életképes megoldást, ugyanakkor a Wolthoz hasonlóan ők sem közöltek pontos részleteket.

Megértjük minden katás adózó, így a futárpartnereink frusztrációját és aggodalmát is a jövővel kapcsolatban, akár vidéken élnek, akár a fővárosban. A Foodpanda nem szervez résztvevőket a demonstrációkra, a futárpartnerek saját döntésük alapján vesznek részt az eseményeken és nyilvánítanak véleményt – áll a Foodpanda portálunknak eljuttatott válaszában.

„Ezzel együtt, a demonstrációk nem okoztak és okoznak fennakadást a foodpanda kiszállítási szolgáltatásában. Jelenleg értékeljük a kialakult helyzetet, a lehetőségeket, az esetleges változásokról pedig először futárpartnereink felé fogunk majd kommunikálni. A futárokra a jövőben is szükség lesz, és futárpartnereinkre a jövőben is számítunk. Ennek részletein és formátumán dolgozunk most. A Foodpandával szerződésben álló futárpartnereink nagy többsége katás egyéni vállalkozó, ezért a Foodpanda is szorosan követte és jelenleg is követi az új katatörvénnyel kapcsolatos fejleményeket” – áll a Foodpanda közleményében.

Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint több lehetőség is van a katából kikerülők számára. De

várhatóan a legtöbben az átalányadózást választják majd. Ez jelenleg 24 millió forint éves bevételig érhető el.

„Az átalányadózók esetében az egyik fő előny az, hogy csak a bevételi számlákat kell könyvelniük, nem kell költségszámlákat gyűjteniük. A másik pedig az, hogy nem az egész bevétel után fognak adózni, hanem van egy úgynevezett elismert költséghányad, amit kiemelhetnek az adóalapjukból, és csak a maradék után kell adót megállapítani. Ez a költséghányad fő szabályként 40 százalék, de például az építőipari vállalkozások esetében ez 80 százalék is lehet” – tájékoztatott Hegedűs Sándor adószakértő.

Szakértők szerint a mostani jogszabályváltozással azok járnak a legjobban, akik eddig kényszervállalkozóként dolgoztak, de a továbbiakban munkáltatójuk alkalmazottként foglalkoztatja őket. Ennek a legnagyobb előnye az lehet, hogy ők táppénzt, gyedet és magasabb nyugdíjat is kaphatnak.