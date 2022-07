Folyamatosan töltik a gáztárolókat

Biztos lábakon áll Magyarország gázellátása – így fogalmazott Szijjártó Péter külügyminiszter Brüsszelben. Azt mondta, továbbra is folyamatosan töltik fel a tárolókat, az éves átlagos fogyasztás 26,5 százalékát már betárazták. A magyar kormány szerint a gázzal kapcsolatos nyugati riadalom azt jelzi, hogy ott is felülkerekedett a valóság. Közben továbbra is szünetel a gázszállítás Oroszországból Németország felé az Északi Áramlat 1 vezetéken, egyre több jel arra utal, hogy a Gazprom meghosszabbíthatja az eredetileg tíznaposra tervezett leállást – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

Szijjártó Péter: Biztos lábakon áll Magyarország gázellátása Hiába érkezett meg Németországba, az oroszokhoz már aligha jut el időben az a gázturbina, ami kulcsfontosságú az Északi Áramlat 1 gázvezeték működéséhez – erről a Világgazdaság írt az orosz Kommerszantra hivatkozva. A Vg.hu szerint emiatt az már bizonyosnak látszik, hogy a tervezett időben nem indul újra a gázszállítás a vezetéken. Múlt hét hétfőn állították le karbantartás miatt 10 napra, tehát csütörtökön kellene újra üzembe helyezni. Szintén az orosz Kommerszantra hivatkozva a Magyar Nemzet azt írta, hogy legalább egy hét még, mire a turbina Oroszországba jut, mert a szankciók miatt először hajóval, majd szárazföldön viszik Helsinkibe és onnan tovább a portovajai kompresszorállomásra. A gáz ára közben tovább emelkedik Németországban. A helyzet napról napra súlyosabb. A szakértők szerint nem lehet tudni, hogy mikor és hol lesz a vége a drágulásnak. „A legnagyobb kérdés most az, hogy egyáltalán kapunk-e még gázt? A piac már megmutatta, mit gondol erről: készüljünk a legrosszabbra, nem lesz több gáz” – mondta Robert Halver, a Baader Bank vezető elemzője. Németországban már eddig is nagy volt az aggodalom az energiaellátás miatt, egyre többen félnek ugyanis, hogy télen nem lesz fűtés. „Nem tudjuk, hogy télen elég meleg lesz-e a lakásunkban, félek ettől. Még nem éltem át ilyesmit, a lakás mindig jó meleg volt. Soha nem fáztunk, de most elgondolkodunk, mi jöhet még” – mondta egy lakos. Már korlátozásokat is be kellett vezetni. Szabályozzák a melegvíz-szolgáltatást és uszodákat is bezártak egy kelet-németországi városban. Berlinben pedig éjszakára lekapcsolnák a közlekedési lámpákat és a közvilágítást. „Nem egyszerű, sőt, nehéz, de nincs más választás, mint kitartani” – mondta egy nő. A nyilvánvaló nehézségek és a lakosság terhei ellenére Olaf Scholz német kancellár továbbra is sürgeti a függetlenedést a fosszilis energiahordozóktól. „A rohamosan emelkedő energiaárak csak bátorítanak bennünket a cél elérésében. Ki kell szállni a szénből, olajból, gázból. Majdnem azt mondtam: teljes gázzal” – mondta a német kancellár. Robert Habeck német energiaügyi miniszter nyilatkozik a sajtó munkatársának az Európai Unió Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanácsának (TTE) luxembourgi ülése elõtt 2022. június 27-én.

MTI/EPA/Julien Warnand A gazdasági miniszter pedig spórolási tanácsokat osztogat a németeknek. Robert Habeck azt javasolja, hogy használjanak okoszuhanyfejet, alacsonyabb hőfokon mossák a ruháikat, vegyenek új, takarékosabb háztartási gépeket. A tévét és a laptopokat pedig használják ritkábban. Néhány hónapja még azt mondták, hogy nem függenek az orosz földgáztól, mostanra viszont szembejött a valóság Nem megoldás a hideg vizes kézmosás vagy a kevesebb fűtés erőltetése – erről az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója beszélt az M1-en. Pásztor Szabolcs kiemelte, hogy Magyarországon életvezetési tanácsok osztogatása helyett a kormány folyamatosan segíti a háztartásokat. „A magyar kormányzat vállalását összehasonlítva a nyugat-európai országok vállalásaival, nyugodtan mondhatjuk, hogy jóval nagylelkűbb ilyen szempontból a magyar kormányzat, a költségvetésen belül igyekszik a lehetőségeihez mérten a legtöbbet újra elosztani, vagy visszajuttatni a háztartásokhoz ilyen formában” – mondta Pásztor Szabolcs. A nyugati politikusok néhány hónapja még azt mondták, hogy nem függenek az orosz földgáztól, mostanra viszont szembejött a valóság, és kiderült, hogy orosz gáz nélkül nagy bajban vannak – erről Szijjártó Péter beszélt Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy ezzel szemben Magyarország a kezdetektől fogva azt mondta, a földgázszállítás nem lehet vitakérdés, így az ország ellátása biztos lábakon áll. „A földgáztárolóink töltöttsége a kapacitásokhoz képest jelenleg 46 százalékon áll, ugyanakkor a fogyasztáshoz képest, tehát Magyarország éves fogyasztásához képest a tárolóink töltöttsége 26,6 százalékot mutat, ez jóval az európai átlag fölött van. Az Európai Unió területén a földgáztárolókba betárolt gáz jelenleg nem éri el az Európai Unió éves fogyasztásnak 15 százalékát sem” – mondta Szijjártó Péter. Hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország keleti és nyugati irányban is kereskedelmi tárgyalásokat folytat – a már szerződött mennyiségeken felül – mintegy 700 millió köbméter földgáz vásárlásáról. Címlapfotó: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kovács Tamás)