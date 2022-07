Csütörtökön minden eldől

Csütörtök este közzéteszik az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyekről a diákok idén is elsőként a Pont Ott Partin értesülhetnek. A fővárosban a Városligetben rendezi meg a Pont Ott Partit, ahol a felvételizők a ponthatárok mellett a felsőoktatási lehetőségeket bemutató programokon is részt vehetnek.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), az Oktatási Hivatal (OH) és a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. a fővárosban a Városligetben rendezi meg a Pont Ott Partit (POP), ahol a felvételizők a ponthatárok mellett a felsőoktatási lehetőségeket bemutató programokon is részt vehetnek.

Az Oktatási Hivatal MTI-hez eljuttatott közleménye szerint csütörtök este nyolc órakor György László, a KIM innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és vállalkozásfejlesztésért felelős államtitkára, valamint Vanó Renáta, az OH felsőoktatási elnökhelyettese indítja el a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését a Városligetben.

A ponthatárváró eseményen népszerű könnyűzenei előadók lépnek fel, emellett hasznos időtöltést is kínál a POP, ugyanis számos felsőoktatási intézmény és az OH is információs pulttal várja az érdeklődőket. Így a felsőoktatási tanulmányok előtt állók tájékoztatást kaphatnak többek között a felvételi, illetve a pótfelvételi eljárásról, a magyar állami ösztöndíjról és az egyetemi élet nyújtotta lehetőségekről.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletes program és további információ a felvi.hu oldalon, valamint az esemény közösségimédia-felületén olvasható.

A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén sem csak a budapesti helyszínen kísérhetik figyelemmel, több vidéki városban: Debrecenben, Egerben, Győrön, Miskolcon, Pécsen, Salgótarjánban és Szegeden is lesz ponthatárváró rendezvény – közölték.