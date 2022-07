Rengetegen repülnek az újonnan megnyitott reptérre

Új perspektívákat nyit a turizmusban az újra működésbe lépett Balaton Airport, aminek köszönhetően egyre több német turista látogat hozzánk. Az pedig csak a ráadás, hogy a reptér fellendítette a golfozni vágyók számát is a régióban.



Két év után idén, április 20-ával végre beindult a szezon a sármelléki reptéren, így a régió iránt érdeklődők Frankfurtból, Hamburgból, Berlinből és Düsseldorfból is közvetlenül repülhetnek a Balaton Airportra.

Habár az útvonalak többségén már a koronavírus előtt is közlekedtek fapadosok, idén először vehetjük igénybe a WizzAir járatait, amelyek a nyári szezonban minden csütörtökön és vasárnap repülnek Dortmund és a Balaton között.

A reptér előnyeit azonban a magyarok is kiélvezhetik, ha nyugatra repülnének, itt ugyanis ingyenes parkolást biztosítanak az utazóknak, Hévíz mellett pedig a többi környékbeli nyaralóhely is örülhet a megnövekedett turistaforgalomnak. A heti kétszeri, dortmundi járattal érkező utasokat már nem kell hosszú útvonalon transzferezni, mint korábban, amíg a bécsi reptéren szálltak le.

“Sokkal praktikusabb és könnyebb az utazás a németeknek, mióta közvetlenül a Balaton Airporton szállhatnak le. A változás nálunk is észlelhető, hiszen megnövekedett a nálunk foglaló vendégek száma” – mondja Sóti Szilvia, a Zala Springs Golf Resort marketing menedzsere.

A turistáknak így arra is alkalma nyílik, hogy a betervezett fürdőzés mellett golfozni tanuljanak, hiszen a Zala Springs Golf Resort távolról sem csak a profikat várja: bárki kipróbálhatja a játékot.

Éppen ezért jöhetnek amatőrök, párok és családok is, akik itt ismerkedhetnek meg a golfozás rejtelmeivel. Ehhez ugyanis minden biztosított, és bármikor előre foglalható, ha a vendégek szeretnének részt venni egy golfoktatásban.

Egyre bővülnek a lehetőségek

De mi a helyzet, ha inkább a pihentető kezeléseket választanánk? A resort spa- és wellness részlegében az úszómedencék, kültéri melegvizes medence és szabadtéri jacuzzi mellett mostantól új masszázskezelések is várják a pihenni vágyókat, de igénybe vehetik a fényterápiát, bioszaunát, halpedikűrt vagy a gőzkabint is. Bevezetésre került egy új prémium kozmetikai márka, ami a shopban is megvásárolható, a Spaban pedig ki is próbálható különböző kezelések alkalmával. Bővült az italkínálat is, így több populáris koktél is elérhetővé vált a wellnessben.

A resortban nagy hangsúlyt fektetnek a gasztronómiára is, így különlegességekkel teli kávézó, – a The Cup – ami halfwayhouseként is üzemel, és bisztró is várja a vendégeket. Az utóbbiban Váradi Bálint séfnek és csapatának hála alig pár hete startolt az aktuális nyári étlap, ami teljesen új, szezonális fogásokat tartalmaz. A Resort nemcsak a kirándulók és a német turisták, hanem a céges csapatépítők célpontja és a konferenciák kiváló helyszíne is.

“A Zala Springs Golf Resportba most különösen megéri ellátogatni, hiszen új apartmanok kerültek átadásra, ahol különleges, egyedi dizájnnal kialakított szobák várják a vendégeket. Stílusban és m2-ben is eltérő a korábban foglalható és vásárolható lakásoktól. Felüdülés lesz, hogy mennyi újdonsággal tudunk szolgálni ebben a szezonban mindamellett,– amit eddig is szerettek vendégeink” – zárja Sóti Szilvia.