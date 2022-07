Nagy terület égett Budapesten! Képeken, ahogy a lánglovagok küzdenek a tűzzel

Folyamatosan adnak munkát a katasztrófavédelemnek a szabadtéren keletkező tüzek. Összesítésük szerint idén már több mint 11,5 ezer ilyen esethez vonultak ki. Főként Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyében csaptak fel a lángok.

Nagy területen égett a száraz aljnövényzet Budapest 18. kerületében

Hétfőn is több helyen kellett oltaniuk. Budapest XVIII. kerületében nagy területen kapott lángra a száraz aljnövényzet. A tűz házakat és erdőt is veszélyeztetett – számolt be az M1 Híradója.

„A riasztási fokozatot a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat ötös kiemeltre minősítette a kiérkezést és felderítést követően. Közel nyolcvan tűzoltóval vagyunk a helyszínen. A fokozat még mindig ötös. Négy irányból támadtuk a tüzet, ami a Billentyű utca felől lakóházakat is veszélyeztetett. Szerencsére kollégáimnak sikerült megfékezni a lángokat, így lakóházakra nem terjedt át a tűz” – nyilatkozta Palotai Zsolt Gábor tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese az M1-nek.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

