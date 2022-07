Már most súlyos a helyzet az energiahiány miatt

Nyugat-Európában feszült a helyzet az energiaválság miatt, ugyanis egyre több olyan intézkedést vezetnek be a kormányok, amelyekkel az embereken spórolnának. Németországban például már az éjszakai közvilágítás kikapcsolását tervezik, sőt azzal is számolnak, hogy az energiahiány miatt télen nem tudják majd fűteni a lakásokat. Ezzel szemben a magyar kormány továbbra is mindent megtesz, hogy az embereket a lehető legkevésbé érintse a világszerte nagy gondokat okozó energiaválság – számolt be az M1 Híradó.

Egyre súlyosabb a helyzet Németországban az energiaválság miatt Nyugat-Európában már most is súlyos a helyzet az energiahiány miatt, nemrég egy kelet-németországi városban korlátozták a melegvíz-ellátást, máshol uszodákat zártak be. Berlinben azt tervezik: éjszakára lekapcsolnák a közlekedési lámpákat, a közvilágítást és az épületek díszkivilágítását is. Sokak szerint ez a közbiztonság romlásához vezetne és növelné a balesetveszélyt. Ráadásul az energiaválság csak súlyosabb lesz, ugyanis sokan attól tartanak: az Északi Áramlat 1 vezeték karbantartása után Oroszország nem indítja újra a gázszállítást. Az M1-nek nyilatkozó németek többsége már most valós veszélyként éli meg a szociális válság elmélyülését, illetve azt, hogy télen nem lesz fűtés. „Nem tudjuk, hogy télen elég meleg lesz-e a lakásunkban, félek ettől. Még nem éltem át ilyesmit, a lakás mindig jó meleg volt. Soha nem fáztunk, de most elgondolkodunk, mi jöhet még” – mondta egy nő. Ráadásul baloldali politikusok Európa-szerte egyre hajmeresztőbb tanácsokat adnak: például azt javasolták, a WC-t ne húzzák le, hanem a mosogatásnál összegyűjtött vízzel öblítsék le az emberek – írta korábban a Magyar Nemzet. Nem jelentenek megoldást azok a tanácsok, amelyek a hideg vizes kézmosást vagy a kevesebb fűtést javasolják – erről az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója beszélt itt az M1-en. Pásztor Szabolcs kiemelte: Magyarország más utat jár mint a nyugati államok, és életvezetési tanácsok osztogatása helyett a kormány folyamatosan segíti a háztartásokat. „A magyar kormányzat vállalását össze kell hasonlítanunk nyugat-európai országok vállalásaival, nyugodtan mondhatjuk, hogy jóval nagylelkűbb ilyen szempontból a magyar kormányzat, a költségvetésen belül igyekszik a lehetőségeihez mérten a legtöbbet újra elosztani, vagy visszajuttatni a háztartásokhoz ilyen formában” – fogalmazott a szakértő. Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban azt mondta: a kormány minden erejével azon van, hogy megvédje a rezsicsökkentést és Magyarország energiabiztonságát. A miniszterelnök hangsúlyozta ugyanakkor a háború mindent megváltoztatott és most harcolni kell mindenért, amit eddig természetesnek vettünk. A következő egy-másfél hónap létfontosságú az ország téli gázellátásának szempontjából, ugyanis most dől el, hogy lesz-e elég gáz a tárolók feltöltésére – hangsúlyozta Hortay Olivér beszélt a Kossuth Rádióban. A Századvég elemzője szerint Magyarország sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint a legtöbb EU-s tagállam. „A gáztárolók feltöltése, ha fogyasztást arányosan nézzük, akkor Magyarország jobban áll mint az EU-átlag, itt az éves fogyasztásunk 25,5 százalékára elegendő betárolt gáz van, az EU-s átlag az valamivel 16 százalék fölött van” – ismertette a szakértő. Hortay Olivér hozzátette: az elmúlt években Magyarország több gáztermelő országgal – például Azerbajdzsánnal – is kedvező kapcsolatokat épített ki, ami tovább könnyítheti a gázbeszerzést és a tárolók feltöltését.