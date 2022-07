Dupla támogatás jár a régi mobilok lecserélésére

Hétfőtől még nagyobb támogatást kaphatnak azok, akik a régebbi, 3G-s mobiltelefonjukat 4G- vagy 5G-képes telefonra akarják cserélni. 20 ezer forint helyett 40 ezerre nő az állami támogatás. Azért indította a médiahatóság a csereprogramot, mert a szolgáltatók fokozatosan leállítják a 3G hálózatokat, így a mobilnetezéshez komolyabb telefonok kellenek. Akik csak telefonálni vagy sms-ezni szeretnének, ők megtarthatják a régi telefonjukat – számolt be az M1 Híradója.

Megduplázott támogatással folytatódik az elavult mobilok lecserélését segítő program

Polgár Patrik már régóta régi nyomógombos készülékét használja. Most azonban vált, hiszen az NMHH támogatásának köszönhetően ő is kedvezménnyel vásárolhat új okostelefont.

„Amikor hallottam az NMHH támogatási lehetőségéről, akkor rögtön végigfutott a fejemben a gondolat, hogy nekem is élnem kéne ezzel a lehetőséggel, hiszen nekem is egy több mint 10 éves készülékem van, amit már ideje lenne lecserélni, és nagyon örülök, hogy adódik ez a lehetőség” – mondta az M1 Híradójának.

A nemzeti médiahatóság év elején jelentette be a készülékcsere támogatását, hiszen a hazai szolgáltatók jövőre lekapcsolják a 3g hálózatot. Az elavult telefonok 4 vagy 5G képes okostelefonokra történő cseréjét 20 ezer forinttal támogatták eddig, maximum 120 ezer forintos készülékek esetén. Most a támogatás összege a duplájára nőtt, a felső határt is eltörölték, valamint a határidőt is meghosszabbították 2023 március 31-ig.

Vári Péter, az NMHH főigazgató-helyettese az M1-en arról beszélt, már csaknem 20 ezer ember cserélte le a támogatás igénybevételével régi telefonját, de mivel a szolgáltatók hamarosan elkezdik a régi hálózat lekapcsolását, ez a szám sokkal nagyobbra nőhet a közeljövőben.

„Ehhez az kell, hogy valaki magyar állampolgár legyen, és legyen ilyenfajta készüléke. Majd ezt követően, ha egy ilyen boltot meglátogat, akkor nagyon gyorsan ki lehet cserélni a készüléket. A támogatás valóban 40 ezer forint értéket jelent. Gyakorlatilag ott leszámítják a készülék árából ezt a támogatást. A készülék árából valóban eltörlése került a korábbi felső limit. Tehát most már valóban bármelyik készülékre lehet ezt a támogatást igénybe venni” – tette hozzá.

A 3G hálózat megszűnése azt jelenti, hogy sok készüléken elérhetetlenné válik a mobilinternet. A médiahatóság összesen 5 milliárd forintos keretösszeggel indította el a pályázatot, és országszerte 700 helyen várják azokat, akik szeretnék lecserélni régi telefonjukat. Az új eszközök beszerzéséhez szükséges információkat a netrefel.hu oldalon lehet megtalálni.