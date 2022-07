Dolgoznak a rezsiszabályok részletein: Figyelnek a kistelepüléseken élők helyzetére és a nagycsaládosok védelmére is

Próbálnak figyelni a speciális életkörülményekre, amikor kidolgozzák az új rezsivédelmi szabályokat – ezt ígérte Dömötör Csaba államtitkár a Kossuth rádióban. Ilyen lehet azoknak a helyzete, akik gázt egyáltalán nem használnak, áramot viszont sokat, vagy a kistelepülésen élő családokra is némileg más szabályok vonatkozhatnak majd. A szakemberek már dolgoznak a részleteken. A kormány továbbra is azt hangsúlyozza, hogy a háború és az uniós szankciók okozzák a rendkívüli áremelkedéseket, de a rezsicsökkentést az átlagfogyasztásig így is biztosítják – közölte az M1 Híradója.