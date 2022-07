A határvadászok toborzása megkezdődött: Ezek a legfontosabb tudnivalók!

Már csaknem 15 ezren megnézték az interneten a rendőrség határvadász-toborzó videóját. Az elmúlt napokban az is kiderült, hogy milyen követelményeknek kell megfelelniük a jelentkezőknek, sőt azt is lehet tudni, hogy mekkora fizetést kapnak majd a határvadászok. Két ingyenesen hívható telefonszámon, de akár messengeren vagy email-ben is lehet jelentkezni – számolt be az M1 Híradója.

Pótlékokkal együtt akár 400 ezer forintot is kerehetnek a határvadászok Létrával, kővel, csúzlival felfegyverkezve támadják Magyarország államhatárát az illegális bevándorlók az ORFK által közzétett videón. A határt védő rendőröket és katonákat hamarosan egy új, különlegesen kiképzett egység váltja fel, hogy a hivatásosak visszatérhessenek eredeti foglalkozásukhoz a laktanyákba, illetve a kapitányságokra. Az új határvadász ezred tehermentesíti a rendőrséget és a honvédséget, ugyanakkor létszáma és tagjainak speciális képzettsége miatt meg is erősíti az illegális migrációval sújtott területek védelmét. Az új egység szerződéses munkavállalókból áll és a Készenléti Rendőrséghez tartozik majd. „Ez a lehető leggyorsabb és a legköltséghatékonyabb megoldás, amit lehetett választani, hiszen logisztikai háttér, laktanyáink vannak a délvidéken. Megvannak hozzá a fegyverzettechnikai eszközeink, a ruházat és a gépjárműtechnikai park is rendelkezésünkre áll” – mondta Tarcsa Csaba a Készenléti Rendőrség parancsnoka. A Készenléti Rendőrség Határvadász Igazgatósága öt megyében működtet majd területi egységeket. Bács-Kiskun megyében 24, Csongrádban 6, Hajdu-Bihar, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 1-1 század teljesít majd szolgálatot. A Belügyminisztérium államtitkára szombaton a honvéd altisztek eskütétele után arról beszélt: a kormány erős jogosítványokat ad a határvadászoknak. Lesz fegyverük, emellett a határ térségében bárkit igazoltathatnak és előállíthatnak. A határvadászok illetménye a pótlékokkal együtt eléri majd a 400 ezer forintot is – tette hozzá Rétvári Bence. „A határvadászok a kiképzés időtartama alatt 300 ezer forintos illetményre jogosultak, a képzés befejezése után pedig 400 ezer forintos illetményt fognak kapni” – hangsúlyozta Rétvári Bence. A határvadászok szolgálati, készenléti és éjszakai pótlékra is jogosultak lesznek. A legmagasabb pótlék a határsértők elfogását végző kommandósoknak jár: ők óránként 1140 forint illetmény-kiegészítést kapnak majd. A határvadászok toborzása megkezdődött. Kiskunhalason, Szegeden, Orosházán, Debrecenben és Nyírbátorban toborzó irodák nyílnak, de bármelyik megyei rendőr-főkapitányságon is lehet jelentkezni. A jelölteknek egy 10 órás képzésen kell részt venniük. A jelentkezés feltétele a 18 és 55 év közötti életkor, megfelelő fizikai és pszichikai állapot és a kifogástalan életvitel. Az első határvadász századok várhatóan szeptemberben állnak szolgálatba. Kiemelt kép: Illusztráció