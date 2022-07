Így válik gyilkos fegyverré nyáron az autó utastere – VIDEÓ

Egy óra alatt akár félárnyékban is iszonyúan felmelegedhet az autó beltere, ezért a járműben hagyott gyermekek és állatok könnyen életveszélybe kerülhetnek, ha nem vigyázunk – hívták fel a figyelmet az M1 időjárás-jelentésében. Idén nyáron már Magyarországon is történt tragédia, így nem véletlen, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Nébih is külön kampányban figyelmezteti a járműtulajdonosokat.