Hétfőn még számított rá a Jobbik elnöke, pénteken leváltották Jakab Pétert

Leváltotta Jakab Pétert a frakcióvezetői posztról a Jobbik képviselőcsoportja. Alig több mint két hónapja választották meg a párt elnökének, de már a tisztújító kongresszust is beárnyékolta a nemierőszak-botrány. Néhány héttel később aztán kénytelen volt lemondani. Azt tervezte, hogy a frakcióvezetést megtartja, de a pénteki döntés szerint ez sem sikerült. Utódja Lukács László György lett. Jakab Péter közösségi oldalán úgy reagált, hogy nincs szüksége titulusokra – számolt be az M1 Híradója.

Leváltották Jakab Pétert a Jobbik-frakció éléről

A béketeremtés ígéretével a Jobbik élére érkező Gyöngyösi Márton hétfőn még azt nyilatkozta, számít a párt parlamenti képviselőcsoportját vezető Jakab Péterre – ez az ígéret azonban hamar elillant.

A Jobbik ma leváltott a parlamenti frakció éléről – jelentette be közösségi oldalán Jakab Péter pénteken. A pártelnöki tisztét is egy hónapja elbukó politikus közölte: azt nem tudja, hogy a Jobbik most épp merre tart, csak az biztos: ő a nép pártján marad.

A bejelentést megelőző órákban a párt oszlopos tagja, Z. Kárpát Dániel azonban hallgatott Jakab eltávolításáról az M1 stúdiójában.

„A folyó fölött akkor kell átmenni, amikor, amikor odaérünk a hídhoz, tehát amíg nincsen fejlemény ebben a kérdésben, addig hát úriember úgy jár el, hogy a belső családi ügyeket nem teszi ki ide egy tv-stúdióban az asztalra” – fogalmazott.

Magát az érintettet, Jakab Pétert már az első katatüntetés napján, a Margit híd lábánál kérdezte Gyöngyösi Márton nyilatkozatáról az M1 stábja. A baloldali politikus akkor a tőle megszokott parlamenti stílusában közölte: nem vele, hanem az emberekkel kellene foglalkozni.

Jakab Pétert – aki magát folyamatosan a kisemberek pártján álló, szerény körülmények között élő politikusnak állítja be –, arról is kérdezték: vidéki képviselőként hol lakik, amikor a fővárosban tartózkodik.

– Hol lakik most?

– (csend, zavar) …az én magánügyem, hogy pontosan hol lakom…

– Kertes házban vagy a szolgálati lakásban?

– Engem sem érdekel, hogy ön hol lakik, önt se érdekelje, hogy én hol lakom…

A Jobbik többszörösen megbukott politikusa az interjút követően azonnal posztolt. Azt írta: elmondtam a „köztévének”, miről kéne szólnia a híradónak. A csatolt videóban azonban sűrű villanások láthatók. Jakab ugyanis

kivágta a rá vonatkozó kényes kérdéseket és csak az általa hangoztatott panelmondatokat osztotta meg rajongóival.

Jakab Péter néhány hónapja még egy XI. kerületi lakásból indult reggelente dolgozni volt kabinetfőnökével, Molnár Anikóval együtt.

A Metropol azonban a héten arról írt: a Jobbik volt pártelnöke és élettársa egy ideje már egy XVIII. kerületi családi házból jár munkába, vagyis Jakab Péter nem a parlament által fizetett szolgálati lakásban él. A lap hozta nyilvánosságra azt is:

a költségvetésből finanszírozott lakás éves bérleti díja csaknem 3,2 millió forint. Ezt a költséget a politikus a fizetésén felül szintén felveszi.

A Metropol úgy fogalmazott: Jakab Péter most az Országgyűlés Hivatalát csaphatta be azzal, hogy nem a számára bérelt lakásban él. A törvények értelmében ugyanis csak vidéki képviselők élhetnek ezzel a lehetőséggel. Mivel azonban van másik lakása, ezért bérlakás nem járna neki. A lap azt írta: ez felveti a költségvetési csalás gyanúját.