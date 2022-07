Az átlagfogyasztásig mindenkinek megmarad a rezsicsökkentés – megjelent az energia-veszélyhelyzetről szóló rendelet

Megjelent az energia-veszélyhelyzettel összefüggő intézkedésekről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A kormány ebben hivatalosan is kihirdeti a veszélyhelyzetet a háború okozta drasztikus energiaár-emelkedés, valamint a nyugat-európai energiahiány miatt. Ennek elhárítása érdekében pedig egyebek mellett felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy tegyen javaslatot a kedvezményes lakossági villamosenergia és földgáz egyetemes szolgáltatás fenntartásához szükséges intézkedések megtételére. A részletszabályok várhatóan a következő napokban derülnek ki, de az biztos, hogy az átlagfogyasztás mértékéig továbbra is minden lakossági fogyasztó rezsicsökkentett áron kapja a gázt és az áramot – számolt be az M1 Híradója.

Megjelent a kormányhatározat az energia-veszélyhelyzetről Megjelent az energia-veszélyhelyzetről szóló rendelet a Magyar Közlönyben, így a rezsicsökkentés módosítása is. Ez alapján a kormány az energiaválság elhárítása érdekében felkéri a technológiai és ipari minisztert, hogy a kedvezményes lakossági villamosenergia és földgáz fenntartásához szükséges intézkedésekre tegyen javaslatot. Tüdőn lőtte magát az európai gazdaság. Ezért kellett energia-veszélyhelyzetet hirdetni itthon – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány minden erejével azon van, hogy megvédje az energiaválságtól Magyarországot. „Próbáljuk megmenteni a rezsicsökkentést úgy, hogy aki átlagos mennyiségű energiát fogyaszt, annak továbbra is legyen csökkentett rezsije” – hangsúlyozta. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor a szankciókról: Európa tüdőn lőtte magát, most levegőért kapkod A legfontosabb az volna, hogy Brüsszelben belássák, tévedés történt: a szankciós politika az európaiaknak jobban fáj, mint az oroszoknak - idézte fel Facebook-oldalán a miniszterelnök a pénteki rádiós interjújában elhangzott kijelentéseit. Minden, amit az energia-veszélyhelyzetről tudni kell Energia-veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány. Gulyás Gergely bejelentette: hétpontos intézkedési tervet fogadott el a kormány, amelynek része, hogy augusztus 1-jétől a rezsicsökkentett gáz- és áramár csak a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosított. Az átlagos havi fogyasztás sávhatára a villamos energiánál 210 kilowattóra, a földgáznál pedig 144 köbméter havonta. Ez azt jelenti, hogy egy átlagfogyasztó ma 7750 forintot fizet havonta az áramért. Ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor ez az összeg csaknem 51 ezer forint lenne. A gáznál az átlagfogyasztás havi 15.833 forint, ami rezsicsökkentés nélkül több mint 131 ezer forint lenne. A több mint ötmillió áramfogyasztóból több mint 4 millió átlagfogyasztású vagy az alatti, a gázellátásban pedig a 3,5 millió fogyasztó kétharmada használ el az átlagnak megfelelő vagy annál kevesebb energiát. Fontos, hogy a nagycsaládosok továbbra is kedvezményesen kapják a gázt. Náluk ugyanis a fogyasztási korlát jóval magasabb, mint más háztatásoknál, ráadásul minden gyermek után plusz 300 köbméter gázfogyasztásra jogosultak évente. Ismerik a különböző élethelyzeteket, ezeket vizsgálják, a részletszabályok kidolgozása folyamatban van – közölte a rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos a HírTv-n. Németh Szilárd azt mondta: kompenzációról is egyeztetnek. „Eljutott ez a probléma hozzám, gyakorlatilag egész éjszaka ömlöttek az e-mailek és Facebook hozzászólások. Ezeket a problémákat mind, mind asztalra hozzuk és ezzel nagyon komolyan foglalkozunk, mindenkin segíteni szeretnénk” – jelentette ki. Kapcsolódó tartalom Litkei Máté: Az átlagfogyasztásig a jövőben is mindenki havi közel 159 ezer forintot spórolhat A rezsicsökkentés módosítása az arany középút, amely a társadalom nagy részét, köztük a legkiszolgáltatottabb rétegeket továbbra is védi, míg az átlag felett fogyasztók többletfogyasztását nem terheli a teljes lakosságra. Európában egyedülálló a magyar rezsicsökkentés – erről a Századvég vezető elemzője az M1-en. Isépy Tamás kiemelte: a változtatások után is évente mintegy kétmillió forint maradhat egy-egy családnál. „Magyarországon van a legalacsonyabb, vagy a második legalacsonyabb ár a két energiahordozó esetében. Tehát a rezsicsökkentés az működik, maximálisan működik. Ezek minimális módosítások, változtatások. És ha megnézzük két nyugat-európai ország esetében, vagy több nyugat-európai ország esetében ötszörös, tízszeres árakat fizetnek a lakossági szereplők ezekért az energiahordozókért” – fejtette ki. A kormány arról is döntött, hogy másfélről kétmilliárd köbméterre növelik a hazai gázkitermelést. További készleteket szereznek be és kiviteli tilalmat rendelnek el az energiahordozókra. Év végéig fokozzák a hazai lignitkitermelést, mihamarabb újraindítják a mátrai erőmű blokkjait, valamint kezdeményezik a paksi erőmű üzemidejének meghosszabbítását. A hétpontos intézkedéscsomag végrehajtásáért létrehoztak egy energia-veszélyhelyzeti operatív törzset, amely első tanácskozását már meg is tartotta.