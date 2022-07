Tűzfalcsoport: Alinsky módszerrel és fiatalok megtévesztésével színes forradalmat szerveznek Sorosék

Néhány száz tüntető csütörtök éjjel is az utcán maradt volna, és megbénították volna a péntek reggeli csúcsforgalmat – számolt be róla az egyik aktivista a 444-nek. És valóban, hogy a baloldal által szervezett, kedd óta tartó tüntetéssorozatnak mi köze az eredeti célkitűzéshez, a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a kata módosítása elleni tiltakozáshoz.

A Tűzfalcsoport írásában arra hívja fel a figyelmet, hogy a „balliberális toporzékolás nem újdonság a pesti flaszteren, mint ahogy korábban a Színház- és Filmművészeti Egyetem körül. Ahogy az ilyen hisztériáknál lenni szokott, egymást érik a tüntik, a petíciók és az Alinsky-módszereknek megfelelően már az egyetem épületét is eltorlaszolták az öntudatos gyerekek.”

Szerintünk sokkal izgalmasabb a Soros-pénzeken aktivistáskodó szerzők nyílt kiállása Alinsky módszerei mellett.

De mit is gondolt Alinsky a politikai aktivizmusról?

Nem csak az a hatalom, amivel valóban rendelkezel, hanem az is, amiről az ellenség azt hiszi, hogy rendelkezel. A hatalomnak két fő forrása van: a pénz és az emberek. Akiknek nincs pénzük, a testükből kell felépíteniük a hatalmat. Sose kerülj kívül az embereid tapasztalati körén. Csak zavarodottságot, félelmet és meghátrálást fog eredményezni. Amikor csak lehet, kerülj az ellenség tapasztalati körén kívülre. Keresd a módját, hogyan növelhetnéd a bizonytalanságát és az idegességét. Kényszerítsd az ellenséget, hogy a saját szabályai szerint járjon el. Ha az a szabálya, hogy minden levélre válaszolnia kell, küldj 30 000 levelet. Ezzel kinyírhatod, mert senki sem képes megfelelni az összes maga állította szabályának. A nevetségessé tevés az ember leghatásosabb fegyvere. Nincs védekezés. Irracionális. Dühítő. Döntő nyomásgyakorlási pontként is szolgálhat, hogy engedményekre kényszerítsd az ellenfelet. Az a jó taktika, amit élveznek az embereid. Unszolás nélkül is tenni fogják. El fogják végezni a feladatukat, és még jobbakat is fognak javasolni. Ebben az értelemben a radikális aktivisták semmiben sem különböznek a többi emberi lénytől. Mind kerüljük az örömtelen tevékenységet, de élvezzük azt, ami működik és eredménnyel jár. Az a taktika, ami túl hosszan alkalmazol, teherré válik. Sose válj unalmassá. Még a radikális aktivisták is elunják magukat. Tartsd fenn a nyomást. Ne engedd fel. Folyamatosan próbálj ki új dolgokat, hogy bizonytalanságban tartsd az ellenfelet. Ahogy az ellenfél kiismer egy taktikát, vágd lágyékon valami újjal. Támadj, támadj, támadj minden irányból, sose hagyj esélyt a tántorgó szervezetnek a pihenésre, átcsoportosításra, talpra állásra és a stratégiája újragondolására. A fenyegetés gyakran rémisztőbb, mint maga a dolog. A képzelet és az ego gyakran sokkal több negatív következményt képes vizionálni, mint bármely aktivista. És amit valóságnak észlelnek, az azzá válik. A nagy szervezetek mindig a legrosszabb forgatókönyvre készülnek fel, ami talán végtelenül távol áll az aktivista elképzeléseitől. Az eredmény az lesz, hogy a szervezetek hatalmas mennyiségű energiát és időt fognak azzal tölteni, hogy számbaveszik a legszörnyűbb következményeket. Ez könnyen megmérgezi a gondolkodást, és demoralizálja őket. Ha egy negatívumot elég keményen nyomsz végül pozitívvá fog válni. Ha a másik oldal erőszakot alkalmaz, könnyen a te oldaladra állítja a közvéleményt, mert az a gyengébb féllel szimpatizál. A sikeres támadás ára a konstruktív alternatíva. Soha ne hagyd, hogy az ellenfél pontot vigyen be, mert azon kapnak, hogy nincs megoldásod a problémára. Régi bölcsesség: ha nem vagy része a megoldásnak, akkor a probléma része vagy. Az aktivista szervezeteknek van programja, és az a stratégiájuk, hogy odaülhessenek a tárgyalóasztalhoz. Mindenképp rendelkezniük kell egy kompromisszumos megoldással. Válaszd ki a célpontot, izoláld, nevezd meg és polarizáld. Vágd el a támogatói hálózatától és szigeteld el a célpontot a szimpátiától. Embereket támadj, ne intézményeket, mert az emberek sérülékenyebbek, mint az intézmények.

Szóval, gyerekek és a fiatalok, nem véletlen, hogy a Soros-blog is azzal hergelte az olvasóit, hogy fiatalt tüntetők ezrei vonultak és „parázs dolgok is történtek”.

(forrás: Tűzfalcsoport)

A tüntetések környékén hamar megjelentek a Nyílt Társadalom Alapítvány által kitartott szervezetek is. Így az az „A Hang”, amelyik lebonyolította 2019-ben a főpolgármesteri előválasztást.

Elöljáróban érdekes adalék, hogy az internetes oldalukon fellelhető adatkezelési tájékoztató szerint külföldre is továbbítanak adatokat, a fenntartó cég a Magyarhang Nonprofit Kft. A tájékoztató alapján

a megadott személyes adatokat hat évig tárolják,

ami azért problematikus, mert egy-egy ilyen petíciós aláírásgyűjtés és kampány jellemzően sokkal rövidebb ideig tart, a célnak megfelelne akár egy pár hónapos időtartam is, így érthetetlen a hosszú tárolási határidő. Hacsak nem azt feltételezzük, hogy az e-mail cím és az irányítószám megadásával politikai kampányok számára is hasznos adatokat szerezhetnek.

Az üzemeléshez a ChangeSprout Inc., az Amazon Web Services és a SendGrid Inc. szolgáltatásait veszik igénybe, így az adatok feltehetően az USA-ba és Luxemburgba továbbítódhatnak.

(forrás: Tűzfalcsoport)

Délelőtt 11 óra óta tart a hídfoglalás! A tömeg nem adja fel, a Margit hidat és az Erzsébet hidat is tartja. Most várjuk a szavazás eredményét, közben Szegeden is demonstráció is szerveződik – hangsúlyozza az aHang.

Az európai parlamenti választások idején igencsak aktívan mozgósító aHang oldal a kilakoltatásokról is többször posztolt Facebook oldalán, főleg a vonatkozó adatgyűjtő petíciójukról.

(forrás: Tűzfalcsoport)

Érdekes és egyben veszélyes kísérletnek lehettünk tanúi akkor, amikor Donáth Anna és a Momentum megpróbálta adaptálni Magyarországra egy olyan mozgalmat, amely nyugaton súlyos erőszakkal járó faji konfliktusokkal járt együtt.

A tavalyi év folyamán, éppen, amikor véres utcai zavargások zajlottak Amerika nagyvárosainak utcáin, Donáth Anna megpróbálta a BLM, azaz a Black Lives Matter szlogen mintájára bevezetni A roma élet is számít szlogent Magyarországon. Belegondolni is rossz, hogy mi lenne, ha Magyarországon sikerült volna feszültséget kelteni a romák és a magyarok között, ami adott esetben erőszakos összetűzésekhez vezetett volna.

Donáth Anna, a Momentum alelnöke füstbombát tart fel a „Boldog karácsonyt, miniszterelnök úr!” címmel meghirdetett kormányellenes demonstráción a belvárosi Alkotmány utcában 2018. december 16-án.

MTI/Mohai Balázs

Ha valaki felteszi magának a kérdést, hogy mi értelme tüntetéseket szervezni és pénzelni a világ különböző pontjain, miért éri meg ennek kiszolgálására egy hálózatot fenntartani, nos a válasz mindössze egy szó: hatalom.

Egyrészről a katonai puccsok, a külső beavatkozással történő erőszakos hatalomváltások kora lejárt. A forradalom sokkal olcsóbb és hatékonyabb, mint a tankok és deszantosok eltartása. Egy jól felépített „színes forradalommal” olyan kormány kerül az adott ország élére, amilyet a megrendelő szeretne. Egy ország vagy egy teljes térség instabilitása pedig önmagában is lehet cél.

A spekulánsok számára egy káoszba süllyedő ország amolyan aranybányaként működik, egy-egy válság a nyersanyagok világpiaci árára is kihatással van.

Mivel a mostani események kísérteties hasonlóságot mutatnak, érdemes felidézni, hogy Tűzfalcsoport olyan dokumentumokhoz jutott hozzá, amelyek alátámasztották, hogy az OSF ügynökei az áprilisi választást megelőző hetekben és napokban komoly provokációkra, nyílt és agresszív támadásokra készülhetnek a közszolgálati média, a jobboldali médiatermékek, és a közintézmények ellen. Ha mindez nem volna elég, sztrájkok és rongálási akciók is szerepeltek az álcivilek haditervében.

(forrás: Tűzfalcsoport)

A megszerzett dokumentumokból jól látszik, hogy a Kutyapárt elnöke például már akkor fontos szerepet kapott a demonstrációk kapcsán.

Gigatüntetés és vidéki mozgósítás

A Sorosék által pénzelt kiképzéseken rendszeresen használják és vetik be az úgynevezett World Cafe módszert. Ennek lényege, hogy a nagyobb csoportok asztaltársaságokra bomlanak és minden asztalnál más-más témát bontanak ki, majd a szereplők témát vagy asztalt váltanak. (Érdekesség, hogy a Momentum nevű párt ugyanezzel a módszerrel bonyolítja le lakossági fórumait).

(forrás: Tűzfalcsoport)

A fenti módszerrel már komolyabb cselekvések irányába tudták elmozdítani a beszélgetésen részt vevőket. A magukat civilnek képzelő utcai hangoskodó itt olyan nyílt és egyértelmű politikai cselekvéseket tűztek ki maguk elé, mint:

közös politikai cél megtalálása

szervezett mozgósítás

a közbeszéd uralása

erődemonstráció

külföldi civilek bevetése

közös tüntetés politikusokkal

a kormány támogatottságának erodálása

sztrájkok szervezése

Különösen gyönyörű, ahogy a beszélgetésen részt vevő személyek is belátták és vélhetőleg most is belátják, vidéken a kutya sem kíváncsi rájuk. A leereszkedő balliberális maszlag és szóalkotás egyik rémes lenyomata egyébként a „vidékiségről való kommunikálás”, mint a magyar nyelv ellen elkövetett merénylet, ez egyben a Budapesten élők és elsősorban a fiatalok lenézésének ékes példája – közli a Tűzfalcsoport.