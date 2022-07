A migrációs nyomás nő – kétezer határvadász kezdi meg a déli határ védelmét

A déli határon nemcsak az illegális migránsok száma nő, hanem az érkezők agresszivitása is. Eddig a déli határon uralkodó helyzetet úgy oldottuk meg, hogy rendőröket is levezényeltünk és katonákat is. Most viszont a katonákat nem tudjuk ott többé használni, mert akkor nem lesznek katonák a keleti határon – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő hozzátette, hogy várhatóan már ma délután aláírja a határvadász egységek felállításáról szóló rendeletet.

A beszélgetés vonatkozó részét itt hallgathatja vissza. Egyre több NATO-tagállam emeli a hadseregének a készültségi szintjét, hasonlóan tett a Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is, aki elrendelte a haderő készenlétének a fokozását. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy ennek oka a keleti határainkon zajló események, vagyis a háború. A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy arról, hogy civileket is behívják a magyar hadseregbe nincsen szó. A hadsereget kell mozgósítani: a fejlesztéseket 2-3-szorosára fel kell gyorsítani, ezekhez új forrásokat kell rendelni. A kormánynak és neki mint a honvédelem irányításáért felelős miniszternek a magyar emberek biztonsága a legfontosabb. Éppen ezért Orbán Viktor a következő napokban alá fogja írni azokat a rendeleteket, amelyek a hadsereg számára plusz forrásokat biztosítanak, mert a keleti határhoz a NATO is újabb erőket vezényel, és „ott kellő súllyal a saját hazánk és határunk védelmében nekünk is meg kell jelennünk" – tette hozzá a miniszterelnök. Majd kiemelte, hogy nemcsak a keleti határunkon vannak problémáink, hanem a déli határon is. Ide pedig a háborús helyzet miatt nem tudunk katonákat vezényelni, mert ők a keleti határnál kell, hogy legyenek. A déli határon nemcsak az illegális migránsok száma nő, hanem az érkezők agresszivitása is – szögezte le Orbán Viktor. A miniszterelnök felidézte, hogy most már fegyveres összetűzések vannak a szerb oldalon, és fegyverrel fenyegetik a magyar határőröket is a másik oldalról. Eddig a déli határon uralkodó helyzetet úgy oldottuk meg, hogy rendőröket is levezényeltünk és katonákat is. Most viszont a katonákat nem tudjuk ott többé használni, mert akkor nem lesznek katonák a keleti határon – magyarázta a kormányfő. „A határvédelmet katonákkal ellátni ilyen körülmények között luxus, ugyanakkor a rendőrök sem bírják sokáig, mert őket meg az ország különböző pontjaiból vezényeltük oda" – hangsúlyozta Orbán Viktor. Ez néhány éven keresztül jó megoldás volt, és hogyha az Európai Unió nem támogatná a migrációt, akkor már túl is lehetnénk ezen a migrációs invázión, nem jönnének újabb illegális határátlépők tekintettel arra, hogy az Unió kimondhatta volna, hogy nem fogad be senkit, és ha nem fogad be senkit, akkor nincs értelme elindulni – magyarázta a kormányfő. Majd hozzátette, hogy mivel az Unió ennek az ellenkezőjét mondja, „mi meg azt mondjuk, hogy rajtunk keresztül pedig nem mentek, ezért a mi határainknál alakulnak ki ezek a helyzetek" – mondta Orbán Viktor. „Az a megoldás, ami eddig volt, ideiglenes megoldásnak elment, de tartós megoldásnak nem" – hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy várhatóan ma délután aláírja a határvadász egységek felállításáról szóló rendeletet, hozzátéve, hogy kétezer határvadászt kezdtek el toborozni, fizetésüket beállították, és ennek hatása lesz a rendőrök és katonák fizetésére is. Felfelé fogja tolni a rendőri és a katonai fizetéseket is, hiszen a határvadászok, akik kevésbé lesznek képzettek és iskolázottak, mint a rendőreink, katonáink, nem kereshetnek többet mint a rendőrök és a katonák. A határvadászok számát tekintve a mostani kétezerről két éven belül fel kell mennünk négyezerre – mondta Orbán Viktor. Majd kifejtette azt is, hogy a határvadászok a készenléti rendőrség keretein belül végzik majd a munkájukat, de egy alacsonyabb szintű kiképzést kapnak majd, három éves szerződéssel alkalmazzák majd őket, és ha ezek után is úgy látják megéri, tetszik nekik ez a feladat és hivatás, akkor maradhatnak tovább, és átléphetnek szerződöttből általános alkalmazási státuszba majd. Orbán Viktor a Frontex jelentéseire hivatkozva elmondta, hogy 80 százalékkal több illegális határátlépés történt az év eddigi szakaszában, mint egy évvel korábban. A nyomás nő, és a Frontex is azt mondja, hogy ennek az első számú útvonala a Balkánon vezet, a balkáni útvonal pedig a magyar kerítésben végződik.