Tüntetők lezárták az Erzsébet hidat

Teljes szélességében lezárta az Erzsébet hidat a pesti hídfőnél több száz, az új kata-törvény ellen tüntető ember csütörtök kora este. A demonstrációt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) szervezte.

Az MKKP Túlórázni jöttünk! bridge office & piknik hídfoglaló túlórázás az Erzsébet híd pesti hídfőjénél címmel hirdette meg rendezvényt.

Az MKKP szimpatizánsai által „buliszekérnek” nevezett nagy méretű utánfutót, amelyről a többi között zenét is játszanak, a belső forgalmi sávokra húzták.

A szónokok jellemzően a kisadózó vállalkozók tételes adója (kata) friss módosításának őket érintő, negatív következményeiről beszéltek. A „buliszekér” előtt asztalokat és padokat is felállítottak, ahol grillezett ételeket és sört is osztottak a résztvevőknek.

Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) elnöke, az egyesült ellenzék korábbi miniszterelnök-jelöltje is felszólalt, és arról beszélt: a kormánynak mintegy száz nap kellett ahhoz, hogy bebizonyítsa, „minden kampányállítása hazugság volt”.

A 17.30-kor kezdődött tüntetés este 9 óráig békésen zajlott. Több demonstráló ugyanakkor festékszóróval üzeneteket írt a híd aszfaltjára. Közülük többeket a rendőrök igazoltattak.

A rendőrség a honlapján azt írta: a gyűlés résztvevői az Erzsébet híd valamennyi sávját elfoglalták, ezért a rendőrök a forgalmat a budai és a pesti oldalról is elterelik. Emiatt több busz közlekedése is akadályozott.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt is közölte, hogy a rendőrök az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése miatt állítottak elő egy férfit a gyűlés helyszínéről, aki az arcát kendővel eltakarva vett részt a demonstráción, és festékszóróval fújta le az aszfaltot.