Palóc André: A baloldal próbálja elfedni, hogy szembement a rezsicsökkentéssel

A hazai baloldal az országgyűlési választások előtt folyamatosan azt hangoztatta, hogy a rezsicsökkentést meg kell szüntetni, és ezt most szeretné a baloldal elfelejtetni az emberekkel – hangsúlyozta a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítványának vezető elemzője az M1 Ma reggel című műsorában. Az elemző szerint az illegitim választás narratíváját elvetette a Demokratikus Koalíció, most azt a taktikát választotta, hogy inkább szembemegy a kormánnyal, és be is jelentkezett a hatalomért.

Gyurcsány Ferenc visszatérne a hatalomba, újra miniszterelnök szeretne lenni Palóc André, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítványának vezető elemzője arról beszélt az M1 Ma reggel című műsorában, hogy Gyurcsány Ferencnek érdekében áll a jelenlegi energiaválság okozta feszültség fenntartása. Hozzátette, az ellenzék legnagyobb pártjának vezetője most már határozottan arra játszik, hogy Orbán Viktor alternatívájaként tüntesse fel magát az emberek szemében. Az elemző ismertette, hogy a baloldali kormányok idején, az akkori hibás kormányzati döntések következtében alakult ki úgy nevezett belső válság Magyarországon, már 2006-ot megelőzően, amit később a 2008-as, külföldről érkező válság csak még jobban elmélyített. Ezzel szemben a jelenlegi helyzet teljesen eltérő, hiszen Magyarország egy jó gazdasági állapotban volt egészen addig, amíg a háború és az ahhoz kapcsolódó energiaválság ki nem tört. Palóc André arról is beszélt, hogy a jobboldali kormányok sokkal több és komolyabb válságot tudtak kezelni, példaként megemlítette a 2010 utáni gazdasági világválság utóhatásait, a migránsválságot, a koronavírus-járványt és a jelenlegi energiaválságot is. Hozzátette, amíg a jobboldali kormányok adócsökkentéssel és gazdaságélénkítéssel próbálták a válságokat kezelni, addig a baloldali kormányok adót emeltek és megszorításokat vetettek ki az emberekre. A vezető elemző emlékeztetett, hogy a hazai baloldal az országgyűlési választások előtt folyamatosan azt hangoztatta, hogy a rezsicsökkentést meg kell szüntetni, és ezt most szeretné a baloldal elfelejtetni az emberekkel.