Minden, amit az energia-veszélyhelyzetről tudni kell

Energia-veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány. Gulyás Gergely bejelentette: hétpontos intézkedési tervet fogadott el a kormány, amelynek része, hogy augusztus 1-jétől a rezsicsökkentett gáz- és áramár csak a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosított. A nagycsaládosok továbbra is kedvezményesen kaphatják a gázt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt Európa jelentős részén mára energiaválság alakult ki, és a kontinensen nem lesz elég gáz az őszi és téli fűtési szezonra – közölte az M1 Híradó.

Szerdán kora reggelre hívta össze Orbán Viktor miniszterelnök a kormánykabinetet a Karmelita kolostorba. A kormányfő sajtófőnöke az MTI-nek azt mondta, a háborús energiaárak és az európai energiaellátási problémák Magyarországra is kihatnak, ezért volt szükség a tanácskozásra.

Havasi Bertalan hozzátette: energia-veszélyhelyzet van Európában; az ukrajnai háború miatt emelkednek az energiaárak, és az elmúlt napokban világossá vált, hogy az őszi–téli időszakban nem lesz elegendő gáz az Európai Unió országaiban.

„Most Magyarországon is eljött az a pillanat, hogy a magyar kormány is energia-veszélyhelyzetet hirdessen”

– mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely a Kormányinfón kifejtette: a háború és a szankciók miatt is az elmúlt évben öt-hatszorosára nőttek az energiaárak. A kormány ezért is hirdetett energia-veszélyhelyzetet, valamint hét pontból álló intézkedéscsomagot fogadott el, amely augusztusban lép életbe.

„A rendkívüli intézkedésekkel tudjuk biztosítani azt, hogy az országnak legyen elegendő energiája télen is, és a rezsicsökkentés a továbbiakban is fenntartható legyen. Az energia-veszélyhelyzet célja éppen ezért az, hogy felkészüljünk az előttünk álló energiaválságra, megerősítsük az ország energiaellátásának biztonságát, és a várhatóan ezt követően is továbbemelkedő energiaárak mellett is meg tudjuk védeni a lakossági rezsicsökkentést” – indokolt a miniszter.

A hétpontos intézkedés szerint:

1,5-ről 2 milliárd köbmérre növelik a hazai gázkitermelést,

további gázkészleteket szereznek be,

kiviteli tilalmat vezetnek be az energiahordozókra,

év végéig fokozzák a hazai lignitkitermelést,

mihamarabb újraindítják a Mátrai Erőmű blokkjait,

kezdeményezik a paksi erőmű üzemidejének meghosszabbítását,

az átlag feletti villany- és gázfogyasztásra piaci árat számolnak majd fel.

A rezsicsökkentés fenntartása érdekében volt szükség az energia-veszélyhelyzet kihirdetésére – erről pedig már a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos, Németh Szilárd beszélt.

„Most rezsivédetten egy átagfogyasztó – tehát akinek ekkora a fogyasztása – a villany tekintetében 7750 forintot fizet. Ha nem lenne rezsicsökkentés akkor 50 833 forint lenne a villanyszámla. Tehát 7750 helyett 50 833 forint lenne a villanyszámla. Gáznál ugyanez az összeg havonta 15 833 forint, és ha nem lenne rezsicsökkentés, nem tartanánk fenn a rezsicsökkentést – ahogy ezt a baloldal egyébként javasolta –, akkor 131 441 forintot kellene fizetni havonta” – mondta Németh Szilárd.

Azt is hozzátette: számítások szerint a mostani döntés a háztartások háromnegyedét nem fogja érinteni, míg a maradék egynegyed az átlagfogyasztás alatt továbbra is kedvezményes áron juthat majd villamos energiához és földgázhoz, csak az efeletti részt kell majd piaci áron megvásárolnia.

A kormánybiztos arról is beszélt, hogy a nagycsaládosoknál magasabb kedvezményes szinttel számolnak. Így minden háromgyermekes család esetében még plusz 600 köbméternyi többletfogyasztás jár, illetve minden további gyermek után újabb 300 köbméter.

A Kormányinfón azt is bejelentették, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy legyen elég gáz a téli időszakban. Elhangzott: jelenleg a hazai gáztározók feltöltöttsége csaknem 44 százalékon áll, ez Magyarország negyedéves teljes fogyasztását tudná fedezni.