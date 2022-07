Félezer hajó, új rekord és igazi fesztiválhangulat – hatalmas siker az 54. Kékszalag

Elrajtolt az 54. Kékszalag Balatonfüredről. Európa legpatinásabb és leghosszabb tókerülő versenyén több mint félezer hajó indult el, a győztes pedig már délután, rekordidő alatt célba is ért. A parton ugyanakkor háromnapos fesztivállal várják a szurkolókat.

Elrajtolt ma reggel az 54. Kékszalag, európa egyik legnagyobb tókerülő versenye

Vitorlát állítottak, köteleket, tartozékokat ellenőriztek. Már korán reggel nagy volt a sürgés-forgás a balatonfüredi kikötőben. Mindenki izgatottan készült a Balaton legnagyobb vitorlásversenyére.

Az Alboran legénysége is nagy erőket vetett be. A fa lakóhajót eredetileg óceán átkelésre tervezték, amely tavaly vett részt először a Kékszalagon, most pedig újra vízre szállt, hogy megmérettesse magát a több mint 150 kilométeres távon. A résztvevők indulás előtt kellemes és gyors versenyt vártak.

A Kékszalag miatt az M1 meteorológusa, Szilágyi Eszter is a part mellől jelentkezett.

„Eleinte a Balaton keleti felében az élénk délnyugati szél segíti majd a versenyzőket, majd akik eljutnak a Balaton nyugati felére, ott azok már jóval mérsékeltebb szélviszonyokkal számíthatnak. Éjszaka majd a parti cirkuláció, a helyi szél lassítja a versenyzőket, majd ezt a gyenge szelet a reggeli órákban az északnyugat felől érkező hidegfront nyomán megerősödő szél váltja fel, ez pedig a mezőny jó részét holnap besegíti majd a célba” – mondta a meteorológus.

Reggel 9 órakor délnyugati szélben 516 hajóval elrajtolt Európa leghosszabb és legpatinásabb tókerülő versenye. A hajósokra a 48 órás szintidő alatt légvonalban 155 kilométeres út várt, a balatonfüredi rajt után Balatonkenese, Siófok és a tihanyi szoros érintésével, majd pedig Keszthelynél fordulva tértek vissza Balatonfüredre.

„Az időjárás most az elmúlt öt évhez képest mindenképpen kifejezetten a sportoláshoz, vitorlázáshoz alkalmas, kedvező. Sokkal gyorsabb lesz a menet, és nagyon remélem, hogy a mezőny nagy részének sikerül telejésíteni majd ezt a 155 kilométeres távot” – mondta Holczhauser András, a Magyar Vitorlásszövetség főtitkára.

A versennyel egy időben zajlik a Kékszalag Modellvitorlás Regatta is, amit minden éven együtt tartanak a Balaton legnagyobb vitorlás eseményével.

Közben igazi fesztiválhangulat várja azokat, akik a balatonfüredi Tagore sétányra látogatnak. Elkezdődött ugyanis a Kékszalag Fesztivál, ahol három napon keresztül különböző programok várják az érdeklődőket.

Az Európa Kulturális Fővárosa program is kitelepült egy standdal a partra, hiszen jövőre Veszprém viselheti majd ezt a címet.

„A programban a kultúrát a legszélesebb értelemben képviseljük, amibe beletartozik a sport is. Aktív együttműködésünk van a kommunikációs szövetséggel, több projektben is, és ezért a Kékszalagon is fontosnak tartottuk, hogy megjelenjünk”– mondta Markovics Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója.

A fesztivál szombat este zárul a Kékszalag utcabállal Balatonfüreden.