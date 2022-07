Elfogták egy korábban lefülelt drogkereskedő banda vélt irányítóját

Elfogták azt a 41 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő irányított egy januárban leleplezett drogkereskedő bandát - írta a rendőrség honlapján csütörtökön a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI).

A januárban elfogott hét kábítószer-terjesztő jelenleg is letartóztatásban van, és csütörtökön a Budakörnyéki Járásbíróság a most elfogott S. Sándor letartóztatását is elrendelte – közölték.

A nyomozás adatai szerint S. Sándor állt a drogterjesztő bűnszervezet élén, ő látta el a hálózat tagjait kábítószerrel – írták.

A férfit Budapest III. kerületében fogták el, lakásában a nyomozók többféle kábítószergyanús anyagot – többek között kokaint -, a kábítószer porciózásához használatos tárgyakat, digitális mérleget, mobiltelefont, valamint készpénzt foglaltak le. A férfit egyébként több hatóság is körözte elfogása, előállítása és tartózkodási helyének megállapítása érdekében.

A gyanúsított állandó IV. kerületi lakcímén tartott kutatáson a rendőrök egy kanapén fekvő, párnák mögött rejtőzködő férfit találtak. K. Mihályról kiderült, hogy a szentendrei kapitányság lopás miatt kereste, de a IX. kerületi kapitányság is körözte.

A drogkereskedő bandáról a rendőrség januárban azt közölte: összehangolt akcióban fogták el őket, és hét helyszínen – Budapest több kerületében, Dunaharasztiban és Baján – végeztek kutatást, Tóalmáson pedig szemlét tartottak.

A bűnbanda egyik tagja, Cs. Ákos tóalmási lakóhelyének szomszédságában 582 tő, beltéren termesztett kábítószergyanús növényt és a gondozásukhoz szükséges anyagokat, eszközöket is találtak.

Az akkori házkutatásokon több mint félkilogrammnyi zöld kábítószergyanús növényi anyagot, 85 gramm fehér, nedves állagú kábítószergyanús anyagot, a drogok csomagolásához, porciózásához

használt tárgyakat, eszközöket és digitális mérleget, mobiltelefonokat, SIM-kártyákat, több mint 1,3 millió forintot és 4270 eurót foglaltak le a rendőrök.