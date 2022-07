Volner: Országszerte hirdette Gyöngyösi Márton a „zsidólistázós” nézeteit

Gyöngyösi Márton, a Jobbik új elnöke nem csak a Parlamentben tartott „zsidólistázós” beszédet, az Izraellel és a holokauszttal kapcsolatos antiszemita nézeteit a felszólalása után egy országos kampánykörút során is igyekezett népszerűsíteni. A Gyurcsány Ferenc szoros szövetségeseként számon tartott pártelnök ráadásul Magyarország Európai Unióból való kilépésének egyik legnagyobb szószólója volt, és helyeselte a Jobbik emlékezetes akcióját is, amikor elégettek egy EU-s zászlót. Most viszont pont az ellenkezőjét képviseli.

Volner János, aki 2010 és 2018 között a Jobbik országgyűlési képviselője volt, a Hír TV-ben idézte fel a Gyöngyösi Márton botrányos kijelentése után történteket. Emlékezetes: Gyöngyösi egy 2012-es parlamenti felszólalásában a következőket mondta: „Itt lenne az ideje annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára”. Az adásban az újonnan megválasztott Jobbik-elnök egykori párttársa felidézte: közvetlenül a botrányos felszólalás után Gyöngyösi országjáró körútra indult, hogy antiszemita nézeteit a széles közönség elé tárja. Volner János szerint „megtörtént ez a zsidólistázós kijelentése, és utána elment egy országjárásra, ahol akár a holokausztról, akár a zsidóságról, akár Izrael világpolitikában betöltött szerepéről a saját felfogásában antiszemita nézeteket hangoztatva, folyamatosan kommunikált” – emlékezett vissza az egykori párttárs. Kijelentette: „még egyszer mondom, az egy kifejezetten olyan kampánykörút volt, amikor ő az ilyen nézeteit meg akarta ismertetni az ország közvéleményével. Tehát itt nemcsak arról van szó, hogy volt egy véletlen elszólás, ő erre egy egész kampánykörutat szervezett a későbbiek folyamán” – idézte fel Volner. A volt párttárs emlékeztetett arra is, hogy Gyöngyösi Márton egykor Magyarország Európai Unióból való kilépésének egyik legnagyobb szószólója volt, és helyeselte a Jobbik emlékezetes akcióját is, amikor elégettek egy EU-s zászlót. Ma viszont a Spinelli-csoport lelkes tagja, ahol Gyurcsány Ferenc feleségével, Dobrev Klárával is együtt dolgozik. A Spinelli-csoportot – amely a nevét egy olasz kommunistáról kapta – két politikus, Daniel Cohn-Bendit és Guy Verhofstadt alapította. Az EP-képviselőkből álló hálózat célja, hogy az erős nemzetállamokból álló Európai Unió helyett egyfajta Európai Egyesült Államokat hozzanak létre. Ez a törekvés lényegében véget vetne az önálló magyar államiságnak is. Kapcsolódó tartalom „Azóta már sok víz lefolyt a Dunán” – Gyöngyösi Márton most Európa-barát jobbikot ígér A Jobbik elnöke szerint az összefogás a baloldallal csupán technikai kérdés, és a párt identitását soha nem érintette. Az Alfahírben február 26-án megjelent „Szankciókat Oroszország ellen, most!” című véleménycikkében Gyöngyösi már az EU-s szankciók előtt követelte Oroszország kizárását a globális bankközi fizetési rendszerből, és szorgalmazta a büntetőintézkedéseket az orosz elit családtagjai ellen. Később felszólalt az Európai Parlamentben is, mondván „a javasolt szankciók jók, és hatékonyak”. Gyöngyösi harcos oroszellenessége már csak azért is érdekes, mert 2014-ben azért tiltották ki Ukrajnából, mivel „nemzetközi megfigyelőként” asszisztált a kelet-ukrajnai orosz szakadárok által önhatalmúlag kikiáltott donyecki és luganszki „népköztársaságok” választásainál. A Metropol megszólaltatta Gyöngyösi Márton egykori politikustársait is. Varga-Damm Andrea szerint „megválasztása után Gyöngyösi Márton azonnal jelezte: a pártelnöki feladatok mellett megtartja Európa Parlamenti mandátumát is”. Hozzátette: Gyöngyösi Márton csupán azért indult a választáson, hogy az EP-lista helye 2024-ben meglegyen, és bebiztosítsa a saját egzisztenciális biztonságát. Ugyanakkor teljesen hiányoznak belőle a vezetői képességek, és egyáltalán nincsenek politikai víziói. „Ugyanúgy üldözési mániája van, mint Jakab Péternek, mindenkiben ellenséget lát, aki esetleg valamit kritizál. És ami a legfontosabb, az ő elnökhelyettesi vezetése alatt az EP-választás és az április 3-i választás is csúfos vereség volt” – mondta Varga-Damm. Kapcsolódó tartalom A Jobbik korábbi alelnöke nem kímélte Gyöngyösit és Jakabot „Az egész Jobbik egy mese” – mondta Murányi Levente ötvenhatos forradalmár, a Jobbik korábbi alelnöke. Az egykori országgyűlési képviselő szerint az egész párt a pénzről szól, emellett a Jobbik korábbi és jelenlegi elnökéről azt nyilatkozta, hogy „mindkettő alkalmatlan. Jakab Péter azért, mert nem ért a politikához, tök hülye hozzá. Gyöngyösi Márton pedig ellenség, a nemzet ellensége”. Mint azt a hirado.hu is megírta, Murányi Levente ’56-os forradalmár, a Jobbik korábbi alelnöke Gyöngyösi Márton kapcsán kifejtette: „igazából nincs mondanivalója”, és „az amerikaiak, ha úgy tetszik, a háttérhatalom embere”. Az ’56-os veterán Jakab Péterről is beszélt, akiről eleinte azt gondolta, hogy egy politikailag informált, széles látókörű valaki, azonban kiderült, nem az. „Az egész Jobbik egy mese” – mondta Murányi Levente, hozzátéve, hogy a Jobbik már csak a pénzről szól, és „előbb-utóbb csicskái lesznek Gyurcsánynak.” Ismeretes: a Jobbik vezetősége az interjú után azonnal kezdeményezte Murányi kizárását a pártból.