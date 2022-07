Megvan a Csepelen elfogott kenguru gazdája

A Fővárosi Állat- és Növénykert a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben mutatta be a kengurut, az állatot a hétvégén találták meg a rendőrök Csepelen. Az erszényesről egyelőre keveset tudni, jelenleg az állatkert karanténállomásán vendégeskedik.

Mint ahogyan arról laounk is beszámolt, vasárnap hajnalban a csepeli rendőröket éjjel kettőkor riasztották az utcán kóborló kenguruhoz. Az erszényes sokáig menekült a hatóságok elől, és csak öt-hat kilométernyi üldözés után sikerült sérülés nélkül befogni az állatot.

„Munkatársaink először megvizsgálták, hogy jól van-e az állat, de semmilyen külsérelmi nyom vagy sérülésre utaló rendellenes mozgás nem volt látható. Megnéztük azt is, hogy nincs-e az állatban azonosító chip, de nem találtunk ilyet. Utána pedig hagytuk, hogy megnyugodjon, hiszen nem mindennapi éjszakája, hajnala volt. A fiatal hím állat azóta is jól van, rendesen iszik és eszik. Amíg az összes formaság nem tisztázódik, a kenguru az állatkertünk karanténjában vendégeskedik” – adtak részletes tájékoztatást a kenguru állapotáról a bejegyzésben.

Ez az állat a vörösnyakú kenguru fajt képviseli, amelyet szoktak Bennett-kenguru néven is emlegetni.

Lehet-e magánszemélynek kedvtelésből kengurut tartani?

A Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai elmondása alapján igen, de ez persze attól függ, hogy pontosan milyen kengururól van szó.

Mint írják, a nagyobb testű kengurufajok veszélyes állatoknak számítanak, és sok a veszélyeztetett faj is a kenguruk között. A vörösnyakú, azaz Bennett-kenguruk viszont aránylag gyakoriak és nem is veszélyesek, így tartásukat nem különösebben korlátozzák a jogszabályok, jóllehet az állatvédelmi törvény itt is megköveteli a jó gazda gondosságát, vagyis azt, hogy az állatról a biológiai igényeinek megfelelő módon kell gondoskodni. Miután pedig jogilag lehetséges a vörösnyakú kenguruk tartása, és a beszerzésük sem megoldhatatlan feladat, azok, akik kengurut szeretnének tartani, szinte minden esetben ennek a fajnak a tartásába fognak bele.