Komoly károkat okoz az aszály a mezőgazdaságban

A következő napokban visszatér a kánikula, megint 35 fok felett várható a csúcs, de úgy tűnik, hogy 40 fokos hőségtől nem kell tartani. Ami nagyobb gond, hogy folytatódik az aszály, pedig már így is sok százmilliárdos károkról számolnak be a gazdák – számolt be az M1 Híradó.

Aszályhelyzet: 400 milliárd forintnyi termés veszhetett már oda a földeken Fonnyadtak és fejletlenek a szőlőfürtök a tokaji borvidéken. Itt harmadannyi eső esett, mint amennyire a szőlőnek szüksége lenne. Ha a következő két hétben nem lesz csapadék, akkor a gazdáknak nagyon súlyos terméskieséssel kell számolniuk. Fóliázzák a földeket a dinnyetermesztők Győrben – így próbálják megmenteni azt a kis nedvességet is, ami a földben van. „Egyelőre még tudjuk tartani a lépést az aszállyal egy szerencsésebb vidékén vagyunk az országnak egyébként, mert Tiszántúlon Békés megyében nagyon nagy dinnyetermesztő területek vannak ott bizony már hozamcsökkenést okoz” – mondta egy termelő. Jóval kevesebb termett idén cirokból is. A kukoricához hasonló növényt azért szeretik a gazdák, mert jól tűri az aszályt, de a szárazság most ezen a növényen is kifogott. Már aratják a búzát Tímáron Folyamatosan öntözés mellett átlagos termést várnak, de a kukoricát nem tudják hatékonyan locsolni, így a károk őket sem kerülik el. „Elég komoly területen foglalkozunk csemegekukoricával és nyilván ez maximális öntözést kíván, öntözött terültre kerültek elvetésre, de ha nem esik semmi csapadék, nem tudjuk csak öntözéssel pótolni” – nyilatkozta egy termelő az M1 stábjának. Eddig mintegy 300 ezer hektárnyi kukorica és 200 ezer hektárnyi napraforgó ment tönkre az aszály miatt. Ezeken a területeken már semmit sem takaríthatnak be a gazdák. Csak a kukoricánál és a napraforgónál 400 milliárd forintnyi a kiesés. Ráadásul a gabonák aratása sem hozott jó eredményeket. A mennyisége és a minősége is rossz az idei búzának. A Dunántúlon közepes és jó termés volt, a keleti országrészt azonban letarolta az aszály. Árpából az országos átlag 4,5 tonna lett. A Dunántúlon 5, az Alföldön 2-3 tonna között arattak hektáronként. A búza betakarítása még tart, itt a becslések szerint egyelőre 3 és fél, 4 tonna közötti termésátlagra lehet számítani, ami rendkívül alacsony. Az Alföldön jelenleg 2 és 4 tonna között mozog a hektáronként eredmény. A Dunántúlon még javában tart a betakarítás, így ott még kérdéses a terméshozam. Ahol hektáronként 2-3 tonnát arattak a gazdák, ott komoly az anyagi veszteség, de a jelenlegi árak mellett a 4 tonna körül teljesítő földek sem lesznek nyereségesek.