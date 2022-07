Hadházy Ákos miközben pénzt kér támogatóitól, közel 30 milliós autóval jár

Miközben Hadházy Ákos a híveitől folyamatosan pénzt kér, a Metropol értesülései szerint egy 28 millió forintos luxusautót használ. Mint ismeretes a független képviselő nem jár be a parlamentbe, hiszen a választási győzelme ellenére nem tette le a képviselői esküjétt. Zugló miatta nem rendelkezik parlamenti képviselettel.

A Metropol értesülései szerint Hadházy Ákos titokban tartja a frissen beszerzett 28 milliót érő autót, ezért a közéleti rendezvényekre, nyilvános eseményekre mindig egy olcsóbb kocsival érkezik, vagy vonatra ül, megtévesztve ezzel követőit.

Minden más alkalommal azonban a közel 30 milliós, méregdrága, extrák sorával felszerelt vadonatúj plug in hybridet használja.

A Metropol szerint Hadházy új autója egy Volkswagen T7 Multivan Style RT Plug-In Hybrid, amelynek az alapára 26 522 680 forint. A lap az autót biztosító lízingcégtől megtudta, hogy Hadházy luxusautója a krómozott díszcsíkkal, sötétített ablaküveggel, reflexezüst metál kivitelben, speciális Toshima sötétszürke, 18 colos könnyűfém felnivel együtt legkevesebb 27 348 180 forintba kerül.

Ehhez még hozzájöhetnek a belső extrák, mint például az internetezésre is alkalmas „Discover Pro” típusú infotainment felület és a nemesacél pedálok, amivel a kocsi ára azonnal 30 millió fölé szaladhat.

Mindezek ellenére Hadházy Ákos a minap még pénzt kért az interneten keresztül.

Mint azt a hirado.hu is megírta, Zugló megválasztott egyéni országgyűlési képviselőjeként – az országban egyedüliként – nem tett esküt a parlament alakuló ülésén, így jelenleg a törvényhozásban a választókerületet senki sem képviseli. Amíg Hadházy nem teszi le az esküjét, nem használhatja képviselői jogosítványait és fizetést sem kap.

Erre hivatkozva gyűjtött össze az interneten keresztül 6 millió forintot.

Nem ez volt Hadházy első bojkottja, hiszen négy évvel korábban is negligálta az eskütételt, és csak egy hónappal később kezdett részt venni a parlamenti munkában. A politikus akkor az LMP tagjaként jutott be, most Zugló egyéni országgyűlési képviselője.