Corvinus Egyetem: Lezárult a megújulás első szakasza

A modellváltást követő harmadik évben lezárult a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) megújulásának első szakasza, amelynek fő céljai a domináns piaci pozíció, az oktatás nemzetköziesítése és az erősebb nemzetközi láthatóság elérése voltak.

A modellváltás során az egyetem jelentős forrásokat kapott, ennek köszönhetően csaknem 10 milliárd forinttal nőtt az intézmény éves költségvetése – mondta el a BCE kedd esti sajtóbeszélgetésén az egyetem elnöke.

Anthony Radev hozzátette, hogy három év alatt átlagosan több mint 70 százalékkal emelték az egyetemi dolgozók alapbérét, az összjövedelem-növekedés így csaknem 50 százalékos.

Az intézmény célja, hogy helyben is nemzetközi tapasztalatot adjon a hallgatóknak, többek között azzal, hogy már a Corvinuson nemzetközi környezetben tanulhassanak. Az oktatás 40 százaléka már angolul zajlik, a diákok ötöde külföldi, és az oktatói kar csaknem 10 százaléka is külföldről érkezett – közölte.

Anthony Radev hangsúlyozta, hogy a hátrányos helyzetű diákokra is figyelemmel vannak. Bevezették például a Corvinus Ösztöndíjat, amellyel továbbra is térítésmentesen tanul a hallgatók nagy többsége, 70 ezer forintra emelték a tanulmányi ösztöndíj legmagasabb összegét, valamint elindították a Corvinus Doktori Ösztöndíjat is.

Bevezették továbbá az Illyés Gyula tehetségtámogató programot is azon tehetséges fiatalok számára, akik hátrányos helyzetük miatt nem érték el a felvételi ponthatárt – fűzte hozzá.

Takáts Előd rektor a kutatási tevékenységről szólva kiemelte, hogy a BCE oktatói által jegyzett, legmagasabb besorolású publikációk száma háromszorosára nőtt.

Közben megújult a Corvinuson több mint tíz szak, 2023 őszén pedig elindítják az egész régióban egyedülállónak számító, angol nyelvű Filozófia, politika, gazdaság, illetve Üzleti adattudomány alapképzéseket, valamint a Politikai gazdaságtan mesterszakot.

Évről évre csökken az egy oktatóra jutó hallgatók száma is, de a mostani 1:20-as oktató-hallgató arányt a jövőben még 1:12-es arányra szeretnék javítani – közölte Takáts Előd.

Domahidi Ákos, a BCE kancellárja ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy az egyetem a jelentős saját vagyonnak köszönhetően már nem kényszerül rá a hallgatói létszám felduzzasztására, helyette nagyobb figyelem jut a minőségre.

Ennek érdekében folyamatosak az elégedettségi felmérések mind a diákok, mind az oktatók körében, digitalizálták a hallgatói ügyintézést, bevezették a My Corvinus alkalmazást, valamint évi 2-3 milliárd forint jut a beruházásokra, fejlesztésekre is – közölte.

Barta Márton, a BCE stratégiai igazgatója a jelenlegi legjelentősebb beruházásáról, a Ménesi úti campus megújításáról számolt be.

Közölte, az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány itt 15 milliárd forintból egy Magyarországon egyedülálló oktatási és innovációs központot épít, amelynek koncepciója közösségi tervezéssel készült. A 2023 közepén átadandó beruházás költségvetését háromnegyed részben állami támogatás, negyedrészt alapítványi forrás biztosítja.