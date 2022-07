Újabb lakásbotrányba keveredhetett Jakab Péter

Ismét Jakab Péter lakásügyeiről jelentek meg cikkek a sajtóban. A Jobbik volt elnöke ugyanis – más vidéki országgyűlési képviselőkhöz hasonlóan – pénzt kap az államtól, hogy lakást béreljen magának Budapesten. A Metropol szerint azonban nem a bérelt lakásban, hanem egy XVIII. kerületi kertes házban lakik. A lap azt írja, hogy „felmerül a költségvetési csalás gyanúja” – számolt be az M1 Híradó.

Metropol: Jakab Péter újra manipulál az Országgyűlés által bérelt lakásával

Jakab Péter néhány hónapja még egy XI. kerületi lakásból indult reggelente dolgozni volt kabinetfőnökével együtt.

A helyzet most is hasonló, a helyszín más: a Jobbik volt pártelnöke és közeli munkatársa, Molnár Enikő egy ideje már egy családi házból járnak munkába. Erről több fotó is készült. A Metropol hozta nyilvánosságra, hogy a politikus nem a parlament által fizetett lakásban él. Úgy fogalmaznak: kinőtték a panellakást, és egy XVIII. kerületi kertes házba költöztek.

A bukott pártelnök körül folyamatosak a botrányok. Először magánéletével hívta fel magára a figyelmet, aztán a párton belüli zaklatási üggyel került reflektorfénybe. De azzal is többször nagy port kavart, hogy úgy próbálta feltüntetni magát, mint aki szerény körülmények között él. Előfordult, hogy ételfutárnak állt, vagy paprikás krumplit főzött és erről osztott meg egy videót, de parizerrel is pózol a neten.

Mindeközben sajtóhírek szerint már az előző ciklusban is az egyik legjobban fizetett politikus volt, akkor is 2,4 millió forintot keresett havonta.

És bár Jakab Péter, mint pártelnök megbukott, továbbra is a Jobbik frakcióvezetője. Sajtóhírek szerint ez azt is jelenti, hogy szinte a párt teljes pénzügyi kerete fölött ő rendelkezhet. Vagyis évente 600 millió forint sorsáról dönthet egy személyben, kontroll nélkül.

A Metropol szerint Jakab Péter intézhette el azt is, hogy a korábban BKV-ellenőrként dolgozó Molnár Enikő havi kétmilliós fizetést kapott a frakcióban. Legutóbb arról jelentetett meg fotót a portál, hogy a nő a frakcióalkalmazottak számára fenntartott páholyban kapott helyet az Országgyűlésben.

A Metropol úgy fogalmaz, hogy Jakab Péter most az Országgyűlés Hivatalát csapta be azzal, hogy nem a hivatal által bérelt lakásban él. Azt írják, hogy a törvények értelmében csak a vidéki képviselők bérelhetnek Budapesten lakást. Úgy fogalmaznak, mivel Jakab Péternek van másik lakása, ezért bérlakás nem járna neki. A lakás bérleti díja a lap információi szerint csaknem 3,2 millió forint évente, aminek a politikus felveszi a bérleti díját, miközben nem lakik ott. A lap azt is írja, hogy ez felveti a költségvetési csalás gyanúját.