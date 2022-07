A Margit hídra vonultak a katatörvény módosítása ellen tüntetők

A Momentum Mozgalom vezető politikusainak irányításával a katatörvény elleni tüntetők blokkolják a Margit híd forgalmát.

Tüntetést szerveztek kedden délelőtt a Kossuth Lajos térre „Ne szavazd meg!” jeligével a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvénymódosítás – amelyet hétfőn nyújtott be a kormány a parlamentnek – ellen. Ellenzéki politikusok is részt vettek az eseményen, így például az MSZP, a Momentum, az LMP, a Jobbik, a DK és a Párbeszéd képviselői is.

A Momentum Mozgalom elnökének kezdeményezésére a parlament előtt tüntetők délelőtt 11 óra után a Margit híd irányába indultak. Gelencsér Ferenc pártelnök kezdte el skandálni, hogy zárják le a Margit hidat. Az Index beszámolója szerint a Momentum Mozgalom vezető politikusainak irányításával blokkolják a híd forgalmát.

A rendőrség közleményében be nem jelentett gyűlésnek nevezte az eseményt. Felszólították a tüntetőket, hogy ne akadályozzanak meg másokat a szabad mozgásban, és az úttestről menjenek a járdára.

Közben a tüntetők között elterjedt, hogy az Erzsébet hidat is blokkolni fogják. Mind Budára, mind Pestre egy-egy sávon járható a híd, a belső sávokat elfoglalták a demonstrálók.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden az Országházban a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvényjavaslat vitájában kiemelte: a javaslat célja, hogy olyan törvényi szabályokat alakítson ki, amelyek megőrizve a kisadózó vállalkozások tételes adójának eredményeit, biztosítják, hogy az adónem továbbra is elsősorban az eredetileg megcélzott kör, a ténylegesen is vállalkozási tevékenységet folytató legkisebb adóalanyok számára legyen vonzó adózási alternatíva.

A cél a jövőben is az, hogy a lakosság részére saját szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő egyéni vállalkozók kapjanak lehetőséget arra, hogy a tevékenységüket terhelő valamennyi közteher fizetési kötelezettségét csekély adminisztráció mellett, méltányos mértékű adó megfizetésével teljesítsék – fejtette ki.

