Tekerd lejjebb a fűtést, ne nyomd a gázpedált – megszüntetné a rezsicsökkentést és a benzinárstopot a baloldali bankár

Elég, ha a lakást 19 fokra fűtik fel és az autópályán sem kell tövig nyomni a pedált – mondta Surányi György volt jegybankelnök, miközben arról beszélt, hogy meg kell szüntetni a rezsicsökkentést és a benzinárstopot, s be kell vezetni a világpiaci energiaárakat. Hasonló véleményen van a baloldal másik közgazdász-politikusa, Róna Péter is, aki az elmúlt harminc év legbrutálisabb adóemelését sürgette.

Meg kell szüntetni a rezsicsökkentést és a benzinárstopot – mondta az Origo tudósítása szerint egy minapi műsorban Surányi György volt jegybankelnök, akit Friderikusz Sándor faggatott. A beszélgetésben a rezsicsökkentésre is kitértek.

Surányi ez ügyben egyrészt azon sajnálkozott, hogy a kormány idén tavasszal nem szüntette meg a közüzemi árak befagyasztását. Úgy vélte, az ukrajnai háborúra hivatkozva be lehetett volna vezetni a világpiaci árakat.

Surányi György közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke (MTI Fotó: Kovács Attila)

Ez Surányi szerint kétféleképpen történhetne. Vagy úgy, hogy egy bizonyos fogyasztásig kedvezményes tarifa élne, vagy úgy, hogy minden fogyasztónak ki kellene fizetnie a teljes összeget, és az állam bizonyos rászoruló csoportoknak utóbb valamennyi támogatást folyósítana. A lényeg, hogy a magasabb keresetűek teljes piaci áron vennék az energiát, de már az átlagos háztartások is többet fizetnének, mint most.

A volt bankvezér úgy véli: a rezsicsökkentés nem neveli meg a magyar társadalmat. Mint fogalmazott: „Azért az nem mindegy, hogy valaki 23 fokra fűti fel a lakását, vagy 19 fokra” – magyarázta Surányi, majd az üzemanyagárakról is említést téve így folytatta: „nem mindegy, a benzinre visszatérve, hogy 130 kilométer per órával halad az úton, vagy 110 kilométer per órával“. Szerinte az emberek nem értik, hogy a teljesítmény csökkentésével milyen megtakarítás érhető el. Megértenék azonban, ha világpiaci árat fizetnének meg, s akkor a fűtést sem csavargatnák felelőtlenül, s a pedált sem nyomnák annyira.

Surányi minden szempontból károsnak tartja az ársapkát, amely miatt senkinek sem jut eszébe takarékoskodni, a többi uniós polgárral szemben pedig hátrányos.

Magyarázatában a volt bankvezér azt fejtegette, hogy azért is jó lenne, ha minden magyar autós a világpiaci árat fizetné a kutakon, mert akkor az olajvállalatoknak nagyobb lenne a profitja, amit az extraprofitadóval vissza lehetne venni. Az állam pedig az így szerzett bevételből nyújthatna támogatást egyes társadalmi csoportoknak.

Hasonló gazdasági elveket vall a baloldal másik liberális elveket valló közgazdásza, Róna Péter is, aki 20, 25, 30 és 35 százalékos személyi jövedelemadó bevezetését szorgalmazta úgy, hogy az alsó, 20 százalékos kulcsot már háromszázezer forintnál alkalmazni kelljen. Emellett Róna jelentős céges adóemelésről is beszélt.

