Tállai András: A háború következményeit az egész világ viseli, benne Magyarország is

A háború következményeit az egész világ viseli, benne Magyarország is. Ennek legfőbb jellemzője az a energiaárak növekedése, ami az inflációt is okozza. A kormány célja a munkahelyek és a családok védelme mellett az is, hogy megvédjék az embereket a rezsiárak emelkedésének költségeitől – fogalmazott Tállai András az Országgyűlés hétfői ülésén. Napirend előtt a balatonaligai Club Aliga beruházásról, a klímaválságról és a kormány gazdaságpolitikájáról beszéltek a képviselők.

Mi Hazánk: milyen engedményekre hajlandó a kormány az uniós pénzekért? Toroczkai László (Mi Hazánk) értékelése szerint Magyarország krízis felé halad, és ennek két oka van, a globális folyamatok és a kormány elhibázott gazdaságpolitikája. Míg a kormány kizárólag a globális okokról, addig az ellenezék csak a kormány hibájáról beszél, és csak a Mi Hazánk szól a teljes igazságról. Ahogy a kormány képviselői is mondják, a brüsszeli bürokraták folyamatosan zsarolják Magyarországot, hogy ha nem csatlakozik a genderpolitikához vagy más, életellenes ideológiákhoz, akkor nem kapja meg a neki járó uniós pénzeket. De arról nem beszél a kormány, hogy Magyarországon kiemelkedő a korrupció mértéke. A kormány az eddig érkezett uniós pénzeket nem a magyar nemzetgazdaság építésére fordította, hanem gyakorlatilag elherdálta és fölösleges beruházásokra fordította. Azt kérdezte, hogy milyen engedményekre hajlandó a nagy bajban lévő kormány, hogy mégis megkapja az uniós pénzeket, valamint, hogy ezen engedmények része-e a honvédség parancsnokának, Ruszin-Szendi Romulusznak az ukrajnai látogatása. Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára szerint nem lehetett elhibázott a kormány gazdaságpolitikája, ha a koronavírus-járvány idején is csak átmeneti időre növekedett a munkanélküliség mértéke, és a gazdasági növekedés az unión belül kiemelkedő, 7,1 százalékos volt. Ha elhibázott lenne a kormány gazdaságpolitikája, hogyan tudna így teljesíteni a magyar gazdaság? – kérdezte, hozzátéve, hogy a hitelminősítő intézetek felminősítették a járvány idején Magyarországot, a járvány idején sem csökkent az emberek jövedelme és a nyugdíjak vásárlóértéke, továbbá Magyarország adóságállománya is csak átmenetileg nőtt. A háború következményeit az egész világ viseli, benne Magyarország is. Ennek legfőbb jellemzője az a energiaárak növekedése, ami az inflációt is okozza. A kormány célja a munkahelyek és a családok védelme mellett az is, hogy megvédjék az embereket a rezsiárak emelkedésének költségeitől – mondta az államtitkár. LMP: megmenti-e a kormány a balatonaligai magaspartot? Keresztes László Lóránt (LMP) azt kérdezte a kormánytól, megmentik-e a balatonaligai magaspartot a Club Aliga beruházójának pusztításától. A képviselő arról beszélt: Magyarország nagy tavait az éghajlatváltozás mellett a “mohó, gátlástalan gazdasági szereplők” is veszélyeztetik, akik ráadásul sok esetben még kormányzati támogatást is kapnak. Emlékeztetett arra, hogy Lázár János építési és beruházási miniszter az előző héten a balatoni beruházások szabályozásának tervéről beszélt, miközben a kiemelt beruházások, amilyen az aligai is, “törvényen felül állnak”. A Club Aliga esetében például a kormányhivatal környezetvédelmi engedélyt adott az aligai magaspart pusztítására, engedélyezve a falak 10-20 méteres visszavágását, ami végérvényesen megváltoztatná a Balaton látványát. Azt kérdezte, jól értette-e Lázár János szavait, hogy a kormány szembe menne ezekkel a “gyalázatos, környezetpusztító” tervekkel és azzal, hogy a kiemelt beruházások a törvények felett állnak. Csepreghy Nándor, az Építési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, Lázár János szavai arra vonatkoztak, hogy a kormány az őszi ülésszakban tervez beterjeszteni egy, a magyar állam beruházási rendjéről szóló kerettörvényt az Országgyűlésnek. A természeti kincseket is érintő beruházásoknál két dolgot kell a szabályozásnak garantálnia: a természeti kincsek megóvását és azt, hogy a magyar emberek hozzáférjenek ezekhez a természeti értékekhez. Az új kerettörvény előírja majd, hogy a beruházónak ki kell kérnie a helyi önkormányzatok véleményét, és az ő érdekeikkel nem mehetnek szembe. A kormány ezt fogja kérni a Club Aliga beruházójától is – tette hozzá az államtitkár. A Párbeszéd a jövőben az egyre zöldebb politikáért dolgozik Tordai Bence (Párbeszéd) arról beszélt, hogy pártja az elmúlt időszakban a zöld politika képviselőjeként formálta a közgondolkodást, és a jövőben azért dolgoznak majd, hogy minél erősebbé váljon a zöld politika Magyarországon. Úgy fogalmazott: “a klímakatasztrófa ránk rúgta az ajtót”, és a klímaválság a legkiszolgáltatottabb, legalacsonyabb jövedelmű rétegeket viseli meg a legjobban. Értékelése szerint a Fidesz kizsákmányolja a természetet és az embereket is. Ezért zöld fordulatra van szükség a politikában – hangoztatta. Azt is mondta, nemcsak a környezetvédelmet, a társadalmi sokszínűséget is sokra tartják, ezért kiemelt feladatának tarja a párt a romák és az LMBTQ-emberek képviseletét. Farkas Sándor, az Agrárminisztérium államtitkára úgy reagált, a magyar vidék és környezetvédelem messze magasabb szinten áll, mint azt az ellenzéki politikusok gondolják. “Önök beszélnek róla, mi pedig tesszük a dolgunkat” – fogalmazott, hozzátéve, az elmúlt időszakban számtalan beruházással, szabályozással erősítette a kormány a környezetvédelmet. Kitért arra is: a Kárpát-medence különleges adottságai miatt speciális környezetvédelmi szabályozást igényel. Elmondta azt is, a kormány a következő hetekben, hónapokban egy olyan, részben a korábbi programokat folytató, átfogó vízgazdálkodási tervet készít, amellyel növelik az ország vízmegtartóképességét, a talajvíz-feltöltést. MSZP: új költségvetési törvényjavaslatra van szükség Vajda Zoltán (MSZP) szerint a közelmúltban rendkívüli események voltak, a kormány tagjai igazat mondtak. Szerinte az igazságügyi miniszter elismerte, hogy megszorítást tartalmaz a jövő évi költségvetés, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter azt mondta, nem a gyermekvédelmi törvénnyel, hanem a burjánzó korrupcióval van baja az uniónak, és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a recessziót emlegette – részletezte. Szerinte az is kiderült, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter miatt nincs lehetőség béremelésekre. Az ellenzéki képviselő azt tanácsolta a kormánypártoknak, győzzék meg a pénzügyminisztert és még a parlament nyári szünete előtt tárgyaljanak a pedagógusok, az ápolók és a köztisztviselők béremeléséről. Katasztrofális irányba halad az ország gazdasági és pénzügyi helyzete – mondta, azt kezdeményezve: a kormány vessen véget az unióval folytatott háborúnak, lépjen be az európai ügyészségbe, fogadja el a globális minimumadót, vezesse be az eurót, növelje a jóléti kiadásokat. Szerinte új 2023-as költségvetési törvényjavaslattal lehetne segíteni az ország helyzetén. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára elmondta, az egészségügyre a mostani kormány az utolsó baloldali kormányzati évhez képest 1470 milliárd forinttal költ, oktatásra pedig 933 milliárd forinttal költ többet. Hozzátette: a kormány folyamatosan nagy hangsúlyt fektetett a béremelésekre, a nettó reálbérek 2010 óta 70 százalékkal nőttek. Összevetette a baloldal és a jobboldali kormány válságkezelését. Szerinte a baloldal eltörölné a rezsicsökkentést, emelné az adókat, megszorításokat vezetne be, továbbá nyíltan lobbizik azért, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat. Hozzátette: a baloldal visszatérő “mániája” az adóemelés, a jövedelemadó felső kulcsát például 30 százalékra, a társasági adót 19 százalakkal. Elmondta, az egész országnak fájna, ha a baloldali politika megvalósulnak. Van, ami nem változik: a baloldal képtelen az ország érdekeit nézni – hangoztatta. Momentum: a forintválság kormányválságot jelent Gelencsér Ferenc (Momentum) azt mondta, hivatalosan háborús és migrációs válsághelyzet van, nem hivatalosan pedig forintválság. A forintválság pedig kormányválságot jelent – tette hozzá. A forintválságot a kormánnyal szembeni bizalomhiánnyal magyarázta. Szerinte a Fidesz-KDNP kormányzása óta szabadesésben van a forint, amit “játékpénzzé” silányítottak.

Szerinte gyors, halaszthatatlan lépésekre van szükség. Ha csak a háború lenne az oka a válságnak, miért avatkozott be a kormány a gazdaságba az ársapkákkal már a háború előtt? – firtatta. A többi között azt javasolta a bizalom helyreállítására, hogy a kormány kössön békét az EU-val, a jegybank folytasson értelmezhető monetáris politikát, váltsák le a nemzeti bank elnökét, csökkentsék az energiakitettséget, engedélyezzék végre a szélerőműveket, hosszabbítsák meg a paksi erőmű üzemidejét. Hozzátette: vegyék figyelembe a jogállamisági ajánlásokat, csatlakozzanak az európai ügyészséghez, tegyenek lépéseket az euró bevezetésére. Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a képviselő a vágyait fogalmazta meg, hogy ne legyen bizalom az ország iránt, hogy a befektetők ne adjanak pénzt, ne jegyezzenek az államkötvényeket. Semmiféle bizalmi válságban nincs Magyarország – jelentette ki, elmondta, az elmúlt időszak devizakötvény-kibocsátása is sikeres volt.

Közölte, nehéz helyzetben van az ország, a kormány célja az, a háború hatásaitól megvédje a magyar embereket.

Azt mondta, nincs kormányválság Magyarországon, a forint árfolyama “kicsit gyengébb” a környező országok valutáihoz képest. Magyarországon a költségvetési hiány és az államadósság csökken, a költségvetés stabil, a gazdaság pedig állja a kihívások próbáját – mondta. Jobbik: nullázzák az áfát az alapvető élelmiszerek és gyermeknevelési cikkek esetén Z. Kárpát Dániel (Jobbik) azt szorgalmazta, hogy nullázzák le az alapvető élelmiszerek és gyermeknevelési cikkek áfáját. Elmondta, ezeket a cikkeket jelenleg uniós “rekorder” áfakulcs terheli.

Szólt arról is, hogy a kormány 1600 milliárd forinttal több áfabevétellel számol jövőre, és ennek az egytizede elég lenne a Jobbik javaslatára. Az adófizetőktől elvett pénz egy részét csoportosítsák vissza a gyermekeseknek, a pályakezdőknek, vagy azoknak, akik a szülőföldjükön szeretnének boldogulni – szólított fel. Javasolta azt is, hogy negyven ledolgozott év után a férfiak is nyugdíjba mehessenek, hogy legyen szülőtámogatási járulék, vagyis a befizetett adó 10 százalékát a szülő nyugdíjának kiegészítésére lehetne fordítani. Vitályos Eszter, Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kijelentette: a kormány a magyar családokat minden körülmények között megvédi, a magyar családok ugyanis békében és biztonságban szeretnének élni. A jobbikos politikusnak azt mondta, 2002 és 2010 között hagyták, hogy a magyar családok a devizahitelezés csapdájába essenek és 2010 után sem változtattak a politikájukon, csak a bankok helyett a külföldi energia- és közműszolgáltató cégek mellé álltak, ezért folyamatosan támadják a rezsicsökkentést. Az áfacsökkentésre azt mondta, az nem a fogyasztóknak kedvez, azzal külföldi multiknak segítene a magasabb nyereség által. Közölte, jövőre 3225 milliárd forint lesz a családtámogatásra, 450 milliárd forinttal több, mint idén, az összeg három és félszerese a balliberális kormányok családtámogatásának. Arató Gergely (DK) arról beszélt, hogy a gazdasági adatok alapján a kormánypártok tönkretették az országot, és változásra van szükség. Családoknak kell lemondaniuk a nyaralásról az elszabadult árak és árfolyam miatt, hónapról hónapra nehezebb a megélhetés, mert a Fidesz tönkretette az országot – fogalmazott. Úgy látja, a válság oka, okozója Orbán Viktor, és a DK álláspontja szerint az ő felelőssége nem megosztható, hiszen a korlátlan hatalom ezzel jár. De a propaganda dübörög tovább, háborús inflációról beszélnek, csakhogy ez nem háborús, hanem „orbáni infláció” – tette hozzá. A képviselő szerint támogatni kellene a csatlakozást az Európai Ügyészséghez, ennek a testületnek kellene vizsgálódnia Magyarországon, mert így jöhetnének az uniós források az országba. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára kiemelte: idén is gazdasági növekedésre lehet számítani minden nehézség ellenére. “Az európai gazdaság egén sötét fellegek gyülekeznek”, és a bajok fő okozója a háború nyomán kibontakozó infláció, az energiaárak megugrása, és minél közelebb van egy ország a háborúhoz, annál nagyobb gondot okoz az infláció – magyarázta. Hozzáfűzte: gazdasági értelemben Európa fizeti meg a háború árát. Közölte: ezért döntött a kormány az árstopokról és a rezsicsökkentés védelméről. Az ellenzék viszont megint megszorításokat és adóemelést szeretne, de a kormány nem a családokat akarja terhelni. Hozzátette: az ellenzék megszüntetné a rezsicsökkentést, pedig a magyar háztartások sokat spórolnak ezzel. KDNP: nem a szankciók jelentik a megoldást Simicskó István (KDNP) kifejtette: megjósolni sem lehet, még meddig zajlik az orosz-ukrán háború, és nem tudni azt sem, meddig tartanak a káros gazdasági hatásai. A háború mellett az elhibázott brüsszeli szankciós politikai is nehezíti a helyzetet, kérdés, milyen hatása lesz az energiaellátásra – vélekedett. Közölte: Magyarország folyamatosan a béke mellett áll ki, de Brüsszel újabb és újabb szankciókban gondolkodik, pedig Oroszország hatékonyan kezeli a szankciókat, ezek a lépések nem fogják a háborús céljai feladására kényszeríteni. Európa ezzel a politikájával csak vesztes lehet – jelentette ki. Hozzátette: most egy újabb ötlet merült fel, a gázembargó, de nem lehet engedni, hogy a magyar családok fizessék meg a háború árát, a szankciók nem jelentenek megoldást. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy válaszolt, hogy Magyarország kormánya még csak tárgyalni sem hajlandó a gázembargó kérdéséről. A tárcavezető kifejtette: a tavalyi év végén merült fel először az a kérdés, hogy lesz-e elég energiahordozó, és ez volt az első olyan alkalom, amikor nem az ár volt már elsősorban a kérdés, hanem az, hogy lesz-e elég energiahordozó. „Most sajnos szintén egy hasonlóan nehéz helyzetben vagyunk”, mert az Európába Oroszországból irányuló gázszállítások rendkívüli mértékben csökkentek, ráadásul a földgáz ára olyan mértékben növekedik, hogy az az európai gazdaságokat térdre tudja kényszeríteni – fogalmazott. Szijjártó Péter közölte: a Magyarországra irányuló földgázszállítások tekintetében a szállítás súlypontja áttevődik a déli útvonalra. Magyarországra egy nap mintegy 30 millió köbméter földgáz érkezik, ennek több mint a fele a déli szállítási útvonalon, tehát Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül – magyarázta. Kitárt rá: döntöttek arról, a hosszútávú szerződéseken felül is vesznek földgázt, annyit, amennyit fizikailag a fűtési szezon kezdetéig be tudnak tárolni a magyarországi földgáztárolókba.

Fidesz: példátlan nyomás alatt állnak a határok Kósa Lajos (Fidesz) szerint Magyarország és határai kettős nyomás alatt vannak, mert egyszerre éri az országot Ukrajna felől a háború elől menekülők áradata, a déli határon pedig egyre nő azoknak a száma, akik illegálisan akarnak átkelni a határon. Ez példátlan nyomást jelent, és az EU-tól semmilyen érdemleges segítséget nem kap Magyarország – mondta. Közölte: a délről érkezők nem együttműködők és megtámadják az ott szolgálatot teljesítőket. Ebben a helyzetben az országot nem tehet mást, mint hogy kötelezettségeit figyelembe véve fokozza a déli határ védelmében tett erőfeszítéseket – vélekedett. Hozzátette: az EU kettős mércét alkalmaz az országok támogatása tekintetében. Hangsúlyozta: ezért fontos a határvadász egységek létrehozása, mert a migrációs nyomás nem fog csökkenni. Szijjártó Péter elmondta: Magyarország valóban kettős nyomás alá került az elmúlt hónapokban. Az elmúlt években pedig már hozzá kellett szokni ahhoz, hogy a déli határ „ostrom alá került”, hiszen az ott szolgálatot teljesítő rendőröknek és katonáknak emberfeletti munkát kell végezniük, hogy megvédjék Magyarországot az erőszakos betörési kísérletektől – mondta. Közölte: „a számok drámaian alakulnak”, idén eddig 114 ezer illegális migránst kellett megállítani – ami napi szinten 597 illegális migránst jelent –, miközben tavaly ugyanebben az időszakban a 48 ezret sem érte el ez a szám. A déli határon tapasztalt agresszió és erőszak szintet lépett, hiszen a migránsok felfegyverkeztek, „és ezeket a fegyvereket most már használják is, hol egymással szemben, hol pedig a magyar határt védő rendőröket és katonákat fenyegetik vele” – fogalmazott. Megjegyezte: a háború miatt Ukrajna felől februártól 833 ezernél is több menekültet fogadtak be. Kiemelte: „akik hozzánk menekülnek Ukrajnából, számukra biztonságot adunk, de délről egyetlenegy illegális migránst sem fogunk beengedni”.