Lehel kürtjétől a katonazenekarokig

Az első szervezett katonazenekarok a 16. században az Oszmán Birodalom haderejében alakultak, ahol a török sereg már tudatosan használta fel a katonazenekar zenéjének erejét, a hit és az elszántság megerősítésére. Ekkor még Európában a hadseregek a katonazenét, csak dob és kürtjel formájában alkalmazták, de még nem látta azt a lehetőséget – amit a török hadsereg, hogy a katonazenekarral együtt az ország saját kultúrájával is hódíthat. A porosz és francia mintára felállított európai hadseregek szervezett haderőként kaszárnyákban szolgáltak, megjelentek az első katonazenekarok is, amelyek az ezredeknél szolgáltak.

A katonazene története Európában, a hadi zenészekkel (hangászok) működésével kezdődött. Ők kürtökkel és dobokkal segítették a harcosokat. Ekkehárd 926-ban megjelent krónikájában egy magyar sereg bajorországi harcairól ad hírt. A történetet „Szentgalleni kaland” címmel Heribaldus barát írta le:

„Mikor kémeik kürtszóval és kiáltásokkal az ellenség közeledtére figyelmeztették őket, kirohantak és gyorsan csatarendbe állva elvonultak”. Ez volt a magyar katonazene első történeti bizonyítéka, de a magyar mondákban is találunk írást, hogy a magyar seregek hangszereikkel adtak jelzést az ütközetekben. A gyalogságnál a török, vagy tárogatósíp, a duda és a dob volt használatos. Elvesztésük szégyenletes, megszerzésük pedig nagy dicsőségnek számított.

Lehel vezér egyetlen rohammal akarta bevenni Augsburg várát Ulrik püspöktől

Lehel vezér mondájának legkorábbi teljes története 1358-ból, a Bécsi Képes Krónikában található. Zsigmond királyt 16 sípos, trombitás és kürtös kíséri franciaországi látogatására, mint Mátyás királyt is, amikor Jihlaván találkozott a cseh királlyal. A zenészek díszes ruhájukkal, arannyal bevont trombitájukkal és zenéjükkel, a hatalom jelképeként jelennek meg. A hadi zenészek kiemelt csoportnak számítottak, melyet juttatásaik is mutattak és sokszor róluk neveztek el falvakat (dobos, kürtös helységnevek)

Csatákban a vezér, az őt kísérő trombitás hangjelzéseivel irányította csapatait

A hangszeres zenészek a hangjelzéseikkel fontos szerepet játszottak a harcokban. Hangszereikre kötött zászlók jelezték a kisebb csapatoknak, a tájékozódást és a gyülekezés pontjait. Mátyás király seregének lovas zászlóalja 430 lovasból állt, 120 tartalék lóval biztosítva. Minden századának volt egy trombitása, egy zászlóaljnak 4 trombitása. A zászlók színei különbözőek voltak, a lovas trombitások nemes főtisztek, egyben zászlóvivők voltak. A trombitásokat mindig négy-öt lovas védte, csak úgy, mint a főúri seregeknél is. Budán trombiták és dobok harsogása előzte meg az ebéd behozatalát, a főurak lakomáinál.

A Duna két partján lovasság kísérte a csatahajókat, és kürtjelekkel jeleztek egymásnak

Giovanni da Tagliacozzo franciskánus barát, a Nándorfehérvári ütközet és diadal egyik krónikása, így írt: „Már Kapisztrán János fogadása is jellemzően középkori volt. Megérkezve Nándorfehérvárra, seregeinek misét mond, ezután lelkesítő beszédet intéz hozzájuk. Hunyadi János fővezér parancsára, a továbbiakban két trombitás állott Kapisztrán mellett”. Amikor Hunyadi János főserege 1456. július első hetében megérkezett, a Duna két partján lovasság kísérte a csatahajókat, és kürtjelekkel jeleztek egymásnak.

Az üstdobosok ruháján először (1550) jelennek meg: a piros, fehér és zöld magyar nemzeti színek

Steád Eddin török költő, a Történetek Koronája című írásából: „A trombiták harsogása, harci dobok ropogása betöltötte keletet és nyugatot, a kardok csattogásának hangja az ég kapujáig felhatolt. Minden egyes csapatot felszereltek hangszerekkel és a legkisebb huszárcsapat is rendelkezett saját zászlóval, harsonával és üstdobbal, melyek az irányítás és parancsadás eszközei voltak. Az üstdobosok ruháján először (1550) jelennek meg: a piros, fehér és zöld magyar nemzeti színek. A hadi zenészeknek ismerniük kellett az ellenség és a szövetségesek síp és dobjeleit is. Mivel először ők értesültek az ellenség seregeinek mozgásáról, sokszor kiváltságokat kaptak, például a botozás alóli mindenkori mentesség.

A zenekaroktól sem írott kotta, sem dallamanyag a mai napig nem került elő

A magyar katonazene részeként, először a török hódoltság idején alakult 18 fős zenekar, amely I. Apafi Mihályt szolgálta, és az akkor divatos „felvonulási zenét” játszották.

Fejedelemválasztásokon és felvonulásokon, hatalmi jelképként játszották ugyanazt a dallamot. A zenekaroktól sem írott kotta, sem dallamanyag a mai napig nem került elő. Magyarországon a francia mintára felállított császári és királyi hadseregben, a hadi muzsikusok (hangászok) mellett megalakult a katonazenekarok legelső hírnöke, a sípos és dobos felállású Spiel zenei együttes.

Az első két magyar reguláris huszárezredet 1688-ban állították fel. E két ezredben, és később a többi huszárezredeknél is, a vértesek mintájára üstdobost és századonként egy-egy trombitást állítottak. Ez a „hangász” létszám II. Rákóczi Ferenc lovasságánál is azonos volt.

A Nagyszombati és a Trencsényi csatáról így tudósít a krónikás:

Nagyszombat (1704) „Felharsan a kürtök hangja. Megbolydul a tábor, futnak a tisztek, pattognak a parancsszavak, ahogy csatarendbe állítják a sereget, miközben verik a nagyriadót. Rákóczi parancsot adott a támadásra. Állandó dobpergés közepette, vezényszavak hangzanak fel, majd a trombita-harsogásra támadásnak lendült a lovasság.”

Trencsény: (1708) „Készülő” verték a dobosok, és rögtön utána a szaggatott dobpergés. „Felülő”! Kovács János fődobos veri a bőrt, mintha nem lángolna körülöttük a föld, mintha még mindig ott készülnének Eger alatt, amikor elindultak erre a hadjáratra. Bajusza sem rezdül, csak a keze jár szaporán, míg rászakad az égbolt.”

Az első ismert magyar katonazenekar, a Trenk Pandur-Ezred zenekara volt 1741-ben

Az első magyar vonatkozású katonazenekari közreműködésről 1717-ből található adat, amikor Pécsett a Xavéri Szent Ferenc ünnepének miséjén működött közre, az itt állomásozó Liwingstein tábornok ezredének zenekara. Néhány évtized elteltével írta 1794-ben Joseph Haydn a Katonaszimfóniát. 1769-ig a dragonyosoknál és a tüzérségnél dobosok, a vadászzászlóaljaknál, lovasságnál trombitás hangászt alkalmaztak.

A trombitás 1802-ig saját lóval rendelkezett és több nyelven kellett beszélnie, mivel a hadikövet funkciót is ő töltötte be, így rendszeresen küldték az ellenséges táborba. 1741-ben május 30.-án Mária Terézia parádét rendezett, ahol báró Trenk Ferenc ezredével vonult fel, amelynek zenekara is volt.

Az első ismert magyar katonakarmester Starke Frigyes volt

Az első ismert magyar katonakarmester Starke Frigyes volt, aki a Pozsonyban állomásozó I. Sándor cár nevét viselő gyalogezred zenekarának a karmestere volt. A kor másik neves katonakarmestere Scholl Miklós volt, akinek nevéhez a Rákóczi induló ma ismert formájának megszerkesztése fűződik.

A szabadságharc leverése után, a magyar haderő újból a császári hadsereg részéve vált

Az 1848-49-es szabadságharcban kiemelt szerep hárult a zenekarok trombitásaira és dobosaira, hiszen ők közvetlenül is részt vettek a harci cselekményekben. A katonazenekarok mindenhol ott voltak, ahol reményt és hitet tudtak önteni a harcoló katonákba és a civil lakosságba. A szabadságharc leverése után a magyar haderő újból a császári hadsereg részéve vált. A trombita és a dob korábban a legfontosabb harci cselekményeket jelezték. A Magyar Honvédség keretein belül 1896-ban állították fel a katonazenekarokat.

A korszak meghatározó katonakarmestere id. Fricsay Richárd alezredes Főzeneigazgató volt

Az I. világháborút követően a Magyar Királyi Honvédségben a zenekarok megalakítását fontos nemzeti propaganda eszközének tartották.

A Főzeneigazgatói posztot bevezették és minden ezrednek volt zenekara. A korszak meghatározó katonakarmestere id. Fricsay Richárd alezredes Főzeneigazgató volt, kinek óriási zenei tapasztalataival és személyes tekintélyével sikerült megszerveznie a Királyi Honvédség zenei életét.

„Az ezredek zenekarok nélkül ridegek és kedélytelenek”

Egy korabeli sajtócikk a katonazenekarokról így írt: „ Az ezredek zenekarok nélkül ridegek és kedélytelenek. Ez különösen észlelhető ama ezredeknél, melyek vidéki kisebb városokban vannak elhelyezve, hol a katonai élet van hivatva, a helynek társadalmi pezsgést kölcsönözni.”

Az 1900-as évek után színházak, kávéházak, főterek népesültek be a katonazenekarok előadásaira – abban a városban ahol katonazenekar állomásozott pezsgő kulturális élet alakult ki. Bachó István, id. és ifj. Lehár Ferenc, id. Fricsay Richárd komponálták a legszebb magyar indulókat és más zeneműveket.

Fricsay Richárd, mint az ország legismertebb szaktekintélyét felkérték, hogy szervezzen katonazenekarokat a folyamőrségnél és az államrendőrségnél. Fricsay korán felismerte és kihasználta azokat a lehetőségeket, amely a frissen beindított Magyar Rádió sugárzásában és a Magyar Filmgyár működésében rejlett. A katonazenekarok több mint ezer, egyenes rádió koncerttel és sok hanglemezzel szórakoztatta Magyarország lakosságát.

A katonazenekarok, a magyar komolyzenei élet nagy szakmai múlttal rendelkező professzionális hangszeres művészeiből állnak

Az országban, napjainkban 10 katonazenekar működik – Budapesten a Központi Zenekar és a Bp. Helyőrségi Zenekar, a légierő kötelékében Szolnokon és Veszprémben, és a szárazföldi alakulatoknál: Debrecen, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Szentendre, Székesfehérvár, Tata. Katonazenekaraink a történelmi és katonai hagyományainkat képviselik. Sok külföldi meghívás érkezett a központi zenekarhoz, a nyugati országok érdeklődése is erősödött a magyar kultúra és zene iránt. Így tovább nőtt az együttes külföldi koncertjeinek száma és nemzetközi hírneve is

1990 és 2000 között szinte egész Európában megfordultak a magyar katonazenészek, ezzel pedig a központi zenekar végleg beírta magát az európai katonazenekarok elitmezőnyébe. Katonazenészeink, közel ezer éves múltja, egyedivé varázsolták a világban a magyar katonazenét.

Címlapfotó: Bábolna, 1935. A Magyar Királyi Honvédség fúvószenekara indulót játszik lóháton Bábolnán. A felvétel készítésének pontos ideje ismeretlen (MTI Fotó: Haár Ferenc)