Közép-Európában a magyarok a legelégedettebbek a kormányzati munkával

Közép-Európában Magyarországon a legelégedettebbek az emberek a kormányzati munkával – derül ki a Nézőpont Intézet május-júniusban készített kutatásából. A felmérés szerint a régió többi országában a felnőtt lakosság több mint fele elégedetlen kormánya teljesítményével, a legborúlátóbbak a szlovákok.

A Nézőpont Intézet 12 közép-európai országban vizsgálta a kormányzati munkával való elégedettséget. A felmérés szerint a magyarok (61 százalék) és a szerbek (60 százalék) a legelégedettebbek kormányuk teljesítményével, míg az elégedetlenek aránya esetükben egyaránt 33 százalék volt. Mint ismeretes, mindkét országban április 3-án tartottak választásokat. A Fidesz-KDNP történelmi győzelmet aratott, s a friss felhatalmazással élve is válságállónak tűnik a magyarok kormányzattal való elégedettsége. Szerbiában az egynapon tartott államfő- és parlamenti választáson szintén a hivatalban lévő elnök, Aleksandar Vučić, illetve az addig kormányzó Szerb Haladó Párt győzedelmeskedett. A tavaszi választási eredményeknél is nagyobb elégedettség azt bizonyítja, hogy a politikai stabilitás érték, s az nemcsak következménye, de oka is az elégedettségnek.

A többi ország példája viszont azt mutatja, hogy ez a stabilitás korántsem magától értetődő. Ausztriában már kis mértékben, de többségben vannak az elégedetlenek: az osztrákok 46 százaléka elégedett, 52 százaléka viszont elégedetlen kormánya teljesítményével. Az energiahiányról szóló közbeszéd és Kurz kancellár bukásának máig ható botrányai éreztetik ugyan a hatásukat, ennek ellenére az elégedettségi mutató nem rossz – csak rosszabb, mint a magyar és a szerb. Montenegróban a kormányzat elégedettségi indexe hasonló az osztrákéhoz, 43 százalék az elégedettek, s 54 százalék az elégedetlenek aránya. A nyugat-balkáni országban több hónapnyi bizonytalanság után kapott csak bizalmat az új kormány április végén, ráadásul a kormánykoalíciót csak kis társadalmi támogatottságú pártok alkotják. Ugyanebbe a körbe, a 40 százalék körüli elégedettséget felmutató táborba tartozik Csehország. Esetében tízből négyen (41 százalék) jelezték, hogy elégedettek a kormánnyal, míg 59 százalékuk azt, hogy elégedetlen. A tavaly ősszel alakult ötpárti cseh kormánykoalíciónak kell szembenéznie a válsággal, mely együttműködést a pártok által betöltött tárcák és a pártok támogatottságának aránytalanságából következő konfliktusok nehezítik.

Észak-Macedónia és Horvátország lakosságának már csak közel harmada volt elégedett a kormányzati munkával. A macedónok 36 százaléka elégedett, s 54 százalékuk elégedetlen, míg a horvátok esetében egyharmados (32 százalék) elégedettségről és kétharmados (66 százalék) elégedetlenségről beszélhetünk. Előbbi országban az uniós tagság elleni bolgár vétó, míg utóbbiban az államfő és a kormány vitája terheli a kormányzást.

Végül az utolsó kategóriába a 30 százalék alatti elégedettségnek örvendő kormányokat sorakoznak. A lengyeleknek mindössze negyede (25 százalék) volt elégedett és kétharmada (67 százalék) elégedetlen a Morawiecki-kormány munkájával. Ez magyarázza azt a tényt, hogy a hagyományosan oroszellenes lengyelek körében a lengyel kormány nem folytathat pragmatikus politikát, amelyet ellenzéke azonnal kihasználna vele szemben. A háborús és gazdasági válságkezelést nehezíti, hogy a jövő évi lengyel választás kampánya a gyakorlatban már elkezdődött. A szlovénoknak szintén közel negyede (27 százalék) volt elégedett, s közel háromnegyede (72 százalék) elégedetlen a Janša-kormánnyal, amelyet éppen az adatfelvétel ideje alatt váltott az új, Golob-kormány. A sereghajtók közé tartozott Bulgária politikai közhangulata, ahol a bolgárok 71 százaléka volt borúlátó, és mindössze 23 százaléka derülátó, s két hete meg is bukott az akkor még hivatalban lévő Petkov-kormány.