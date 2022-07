Két év kihagyás után tér vissza Tusványos

A szomszédban dúló háború, a gazdasági válság, Európa és a térség jövőképe, valamint a magyar nemzetpolitika lesznek a székelyföldi Tusnádfürdőn július 19-24. között megrendezendő 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) meghatározó témakörei – közölték hétfői csíkszeredai sajtóértekezletükön a fesztivál erdélyi szervezői.

A Tusványost a világjárvány kétéves kényszerszünete után idén „Van, ami örök” mottóval rendezi meg az erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) és a budapesti székhelyű Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány.

A mottó a politikának is iránytűként szolgáló örök értékekre, magára a – nemzetpolitika meghatározó műhelyeként intézményesült, nagy múltú – szabadegyemre és a Tusványos mindenkori párbeszédre törekvésére utal – magyarázta Sándor Krisztina, a rendezvény politikai programfelelőse, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke.

A tábor legnagyobb médiaérdeklődésre számító közéleti rendezvényei közül a Közép-Európa a háború árnyékában, a Hogyan tovább, Európa?, A NATO és az európai közös védelempolitika, a Mit tehet Közép-Európa Ukrajnáért?, a Magyar jövő 2030 és a Szuverenitásunk egy új nemzetközi gazdaságban című pódiumbeszélgetéseket emelte ki a programfelelős.

Idén sem marad el a Lőrincz Csaba-sátorban megtartandó pénteki nemzetpolitikai kerekasztal, amelyen a Kárpát-medencében működő magyar érdekvédelmi szervezetek és pártok vezetői vesznek részt.

Szombaton Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László, az EMNT elnöke ad a Tusványos idei mottójából kiindulva aktuálpolitikai helyzetértékelést a hagyománnyá vált közéleti fórumon a sportpályán felállított nagyszínpadon, amely – a Petőfi 200 emlékév alakalmából – idén felvette a Petőfi-színpad nevet.

A magyar kormányzat számos képviselője – több miniszter, államtitkár, miniszteri biztos, intézményvezető – és néhány román politológus, gazdasági szakértő is visszaigazolta részvételét. A párbeszédre törekvés szellemében a Tusványos idén is teret biztosít a magyar-magyar (kormány-ellenzék) pártpolitikai vitának, ugyanakkor az erdélyi magyar pluralizmust is megjeleníti: a jogsérelmekről, a népszámlálásról, oktatási kérdésekről vagy akár az elakadt restitúcióról rendezendő beszélgetésekre a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) politikusait is meghívták – részletezte Sándor Krisztina.

Popa Ilona, a Tusványos főszervezője a csíkszeredai sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy két új rendezvényhelyszínnel, a Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Magyar kultúra-sátorral, és a Buzánszky Jenő-sportterasszal gazdagodik a Tusványos, de a gazdasági, IT, ifjúsági, színházi, szórakoztató, népzenei és egyházi tematikák köré szerveződő hagyományos programhelyszíneken, valamint az Egyetemi udvarban is számos rendezvénnyel várják az érdeklődőket.

A 47 partnerszervezet több mint négyszáz programot szervez 27 helyszínen. A Petőfi-színpadon a Transylvanium, Nagy Feró és a Beatrice, valamint a Tankcsapda fellépésével kedd este kezdődik a koncertprogram. A hét folyamán a Margaret Island, Kowalsky meg a Vega, az Aurevoir., a Bagossy Brothers Company, a 4S Street, a Blahalouisiana, Szabó Balázs Bandája és a Honeybeast is fellép a 31. Tusványoson.