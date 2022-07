Független szellemi műhely? Sok szállal kapcsolódik a balliberális oldalhoz az Átrium

Milliókkal támogatja a Momentumot az Alföldi Róberthez köthető Átrium Színházat működtető cég tulajdonosa. A teátrum és a politikum kapcsolatát kiválóan érzékelteti, hogy a Margit körúti kultúrcentrumban tartotta például Hajnal Miklós, a balliberális párt elnökségi tagja a kampányrendezvényét.

Az Alföldi Róbert nevéhez köthető Átrium Színház június végén közölte: nehéz anyagi helyzetbe került, s elképzelhető, hogy be fog zárni. A Magyar Nemzet értesülései szerint a teátrum működéséhez a saját bevételeken túl éves szinten 200 millió forint pluszforrásra lenne szükség.

Pedig a belépőjegyek a színház előadásaira nem olcsók. Az átlag jegyár 6600 forint körüli, a legdrágább jegyek pedig 12 990 forintba kerülnek. Ráadásul az Átrium az előadásokon kívüli rendezvényhelyszínként is üzemel, azaz bérbe adják az épületet és a szolgáltatásokat. Az intézmény honlapján olvasható: „a különleges kupolájáról ismert, egyedi hangulatú, klimatizált nézőtéren 350 klasszikus színházi széken lehet helyet foglalni. Konferenciák, komoly- és könnyűzenei koncertek, filmbemutatók, üzleti és magánrendezvények, színházi előadások, motivációs tréningek, szakmai, vállalati továbbképzések, könyvbemutatók, gyermekprogramok ideális helyszíne lehet ez az épület.”

A színház szolgáltatását a politikusok is igénybe veszik. Nagytermében tartotta például a választási kampányának záró rendezvényét Hajnal Miklós, a Momentum Budapest 3. számú választókerületében országgyűlési képviselővé választott politikusa.

A Váltsunk kormányt Budán is! című rendezvényen Hajnal mellett kampányolt Karácsony Gergely főpolgármester, Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője, a DK-s Komáromi Zoltán és Őrsi Gergely, a II. kerület MSZP-s polgármestere. Hajnal egyébként a napokban közzétett posztjában az Átrium támogatására szólította fel követőit.

A Magyar Nemzet megtudta: a Momentumot hatalmas összegekkel pénzelő mecénás nem más, mint az Átriumot működtető cég, a Theatre Entertainment & Art Nonprofit kft. egyik tulajdonosa. Polgár András László nyíltan a liberális politikai közösség mellett elkötelezett üzletember. 2019-ben magánszemélyként 6,6 millió forintot fizetett be adományként a Momentum kasszájába. Politikai pártnak abban az évben ő adományozta a második legnagyobb összeget, alig lemaradva Gyurcsány Ferenc mögött, aki 6,9 milliót utalt saját zsebéből a DK számlájára.

Mint azt korábban megírtuk: sokáig úgy nézett ki, hogy a párbeszédes vezetésű I. kerület pénzeli majd a szocialista párt által irányított II. kerület balliberális elkötelezettségű színházát. Noha csak egyetlen szavazatnyi többséggel, de a május 26-i ülésen mégis el tudta fogadtatni az I. kerületi önkormányzati testülettel V. Naszályi Márta polgármester, hogy jelentős összeggel, 35 millió forinttal támogassák az Átrium Színházat.

A polgármester által is szorgalmazott előterjesztésben többek között azt is feltüntették: „A THEA Art Nonprofit Kft. célja, hogy a tanrendet kiegészítő előadásaikkal és a társadalmi érzékenyítő programjaikkal minél szélesebb rétegekhez jussanak el”. Az érzékenyítési törekvést amúgy a színház a saját honlapján is elismeri: „Igen, az Átrium készít társadalmilag érzékenyítő programot középiskolásoknak és egyetemistáknak, ezek az előadások a Mentőcsónak név alatt futó tantermi produkciók.”

Gulyás Gergely Kristóf, az I. kerület fideszes önkormányzati képviselője elmondta: a baloldali városvezetésnek fontos, hogy ezt a színházat támogassa.

Az Alföldi Róbert nevéhez köthető teátrum támogatásának ügye a polgármester várbeli közmeghallgatásával folytatódott, melyen kemény bírálatokat kapott. A június közepén megtartott eseményen hiába győzködte az embereket V. Naszályi Márta, hogy az I. kerületben élőknek roppant fontos lenne a II. kerületben lévő magánszínház sokmilliós támogatása, a helybéliek inkább a turistabuszok kerületi problémájával szerettek volna foglalkozni. A polgármester szerint „a kultúratámogatás megosztó személyek támogatásával is jár”.

A baloldalhoz ezer szállal köthető teátrumnak a szomszéd kerület közpénzéből származó támogatási ügye a nyári szünet előtti utolsó tanácskozáson szenvedett tengelytörést. A képviselők a helyi Fidesz javaslatára ugyanis el tudták fogadni azt a költségvetési módosítást, amelynek értelmében az Átriumnak szánt 35 milliót csak az I. kerületben lehet elkölteni. Gulyás Gergely Kristóf szerint V. Naszályi Márta ellen még a saját szövetségesei is fellázadtak. „Korlátoztuk a polgármester jogköreit” – mondta a rendeletmódosításról. Lapunk az ügy kapcsán megkereste a polgármestert, aki kérdésünkre elmondta hogy a szomszédos kerületben lévő teátrum kapcsán egy olyan együttműködési megállapodást vázolt fel,