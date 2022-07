Egyre többen utaznak a Balatonra kulináris élményekért, idén tízéves a balatoni gasztrokalauz segít a választásban

Idén tízéves a balatoni gasztrokalauz. A magyar tengert is elérte a gasztroforradalom, egyre többen utaznak a Balatonra kulináris élményekért. Ehhez pedig nagy segítség lehet az útikönyv: az idei kiadvány több, mint háromszáz vendéglátóhelyet kínál, köztük olyanokat is, amelyek a korábbi években még nem szerepeltek a listán – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

Elkészült a Balaton gasztrokalauza

Egy csepp Piros Arany és az utolsó díszítőelem, a friss petrezselyem is rákerül a tányérra. Ez a rendelés elkészült, de már érkezik is a következő. Oszi bácsi szigligeti keszegsütőjében egész nap nagy a jövés-menés. A siker titka pedig az, hogy csak hazai halastavakból származó, minőségi alapanyagot használnak fel.

Nem csak a halak népszerűek. A balatonkenesei Pörc bisztróban a tatárbeefsteak mellett a hagyományos ételeket is keresik a vendégek. Aki már jóllakott, az a környék kézműves finomságaiból válogathat az étterem delikátjában.

„A delikátra építettük igazából a konyhánknak az alapjait, és a delikátban ugye nagyrészt saját készítésű termékeink vannak, ezért büszkén állíthatom azt, hogy az összes étel, amit gyakorlatilag kiviszünk, abban a mi részünk is benne van, a munkánk, a lelkünk, mindenünk” – mondta Kocsis Jenő, a Pörc bisztró és delikát tulajdonosa.

Kínálatból nincs hiány a Kistücsök étteremben sem: friss alapanyagokból könnyed nyári fogások is megtalálhatóak az étlapon, de csülköt is lehet választani. És ez így van már lassan harminc éve. De az idei szezon mégis egy kicsit más.

„Különösen ebben az évben érezzük azt, hogy most leginkább azok jönnek, akik tényleg régóta Balaton-szerelmesek, imádnak idejönni, akár egész évben” – mondta Csapody Balázs, a Kistücsök étterem tulajdonosa.

Ez pedig érhető is: a balatoni régiót is elérte a gasztroforradalom. Egyre több új hely nyílik, a vendégek egyre inkább a minőségi alapanyagokat, és a vidékre jellemző ízeket keresik. Erről beszélt Vinkó József a Magyar Konyha főszerkesztője az M1-en.

„Tíz év alatt legalább 3000 helyet teszteltünk”

– kezdte Vinkó József.

A vendégeknek pedig könnyű dolguk van, hiszen idén jubilál a Balaton 2022 Gasztrokalauz. Mint minden évben, idén nyáron is összegyűjtötték a tó körüli legjobb helyeket. A Magyar Konyha nyári lapszámában összesen 305 vendéglátóhely közül válogathatnak a balatoni gasztronómia szerelmesei.

„Aki ma ezek közül a helyek közül bárhova bemegy, akár egy újhullámos kávézóba, akár egy pékségbe, nem fog csalódni. Oda is írtuk a végére, hogy ha mégis csalódott vagy úgy érzi, hogy becsapták, azonnal írja meg” – mondta.

A kiadványban nemcsak hagyományos éttermeket ajánlanak, hanem kultúrbisztrókat, lakáséttermeket és fűszerkerteket is. Az útikönyv a speciális étrendet követőknek is többféle helyet kínál: vegetáriánus, vegán és mentes éttermek is szerepelnek a listában.