Lebénult a vasúti forgalom Bécs és Budapest között két tehervonat brutális ütközése miatt

A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon Biatorbágy és Herceghalom között a vasárnap hajnali baleset következtében megsérült a pályarész is. Vasárnap jelentős forgalomkorlátozásokkal, pótlóbuszos közlekedéssel kell számolni továbbra is a győri vonalon utazóknak – tájékoztatott bejegyzésében a Mávinform.

Tehervonatok ütköztek

A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon Biatorbágy és Herceghalom között a vasárnap hajnali baleset következtében – két tehervonat ütközött össze – megsérült a pályarész is. A mentési munkát elkezdték, először le kell bontani a felsővezetéket a kisiklott kocsik felett, hogy a daru biztonságosan dolgozhasson. Ezek után kezdik el a kisiklott tehervagonok beemelését, majd aztán kerülhet sor a megsérült pályaszakasz kijavítására is – számolt be közösségi média bejegyzésében a Mávinform.

A kármentés és helyreállítás hosszú időt vesz igénybe, ezért a mai napon nem közlekedhetnek a vonatok Biatorbágy és Herceghalom között. Ideiglenes menetrend érvényes a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon. A munkák előre haladtával látható majd az, hogy esetleg egy vágányon mikor indulhat majd újra a vonatforgalom.

Vasárnap jelentős forgalomkorlátozásokkal, pótlóbuszos közlekedéssel kell számolni továbbra is a győri vonalon utazóknak:

A nemzetközi vonatok egy része (a szobi vonalról korábban Rajka felé elterelt EC vonatok és az EN vonatok) kerülő útvonalon: Székesfehérvár, Komárom érintésével közlekednek.

A hegyeshalmi határállomáson belépő RJ vonatok csak Hegyeshalomig közlekednek. Hegyeshalom és Herceghalom között két egységes FLIRT motorvonatok szállítják az utasokat. Herceghalom és Biatorbágy között pótlóbusz közlekedik, majd személyvonattal biztosítják a továbbutazást Budapest felé. Herceghalom és Budapest között 30 perces ütem kialakítását tervezik.

A Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Budapest–Győr–Sopron, illetve Szombathely közötti elővárosi és távolsági IC vonatok jelentős késéssel közlekednek.

Vonatkimaradásokra, rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra is számítani kell napközben.

A Déli pályaudvar és Tatabánya, illetve Tatabánya és a Déli pályaudvar között nem közlekednek az oroszlányi S12-es elővárosi vonatok.

A győri S10-es számú vonatok a Déli pályaudvar és Biatorbágy, illetve Herceghalom és Győr között közlekednek, a Biatorbágy–Herceghalom szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A GYSEV-vel történt egyeztetés alapján a soproni és a szombathelyi InterCity vonatok FLIRT motorvonattal közlekednek Sopron és Győr, valamint Szombathely és Győr között.

A fővárosban az M4-es metrón a BKK elfogadja a vasúti bérleteket, igazolványokat és menetjegyeket a metrón utazásra. A Volánbusz elfogadja a vasúti utazási okmányokat a Kelenföld–Bicske közötti menetrend szerinti buszjáratokra.

Nem közlekedteti a 143-as számú Bécs-Budapest közötti Transilvania-Szamos EC vonatot. A vonat a Keleti pályaudvar és Püspökladány között közlekedik. A Budapest-Bécs közötti délutáni 146-os számú Transilvania-Szamos EC vonat sem közlekedik a Keleti pályaudvar és Bécs között. Püspökladánytól a Keletiig közlekedik.

Csak Tatabányáig közlekedik a Bécs felől Budapestre tartó: a 463-as számúKálmán Imre EN vonat,

a 145-ös számú Liszt Ferenc EC,

a 147-es számú Lehár EC.

a 149-es számú Hortobágy EC vonat.

Csak Tatabányától közlekedik Bécs felé:

a 144-es számú Csárdás EC,

a 148-as számú Semmelweis EC,

a 340-es számú Lehár EC,

a 462-es számú Kélmán Imre EN vonat.

A baleset és a kialakult helyzet miatt:

Valamennyi feláras személyszállító vonat felár megfizetése nélkül igénybe vehető a vasútvonal teljes szakaszán.

Amennyiben valaki úgy dönt, lemond az utazásról az forduljon a visszatérítési kérelemmel a Máv Ügyfélszolgálathoz vagy az állomási jegypénztárakhoz.

A vonathoz kötött nemzetközi menetjegyeket a kialakult helyzet miatt a mai napon közlekedő más nemzetközi járatra is elfogadják

A vasútársaság elnézést és türelmet kér az utasoktól a kényelmetlenségek miatt.