A katonáknak a keleti határra kell koncentrálniuk, határvadászegységeket képeznek ki a déli határ védelmére

Hivatalosan is megjelent a rendelet, amely előírja, hogy határvadász egységeket állítsanak fel. A jogszabályból kiderül: 18 és 55 év közötti magyar állampolgárok jelentkezését várják, akik külön határvadászvizsgát tesznek és más alkalmassági feltételeknek is meg kell felelniük. A kormány az erősödő migrációs nyomás miatt döntött a határvadász egységek felállításáról. A déli határon ugyanis egyre többen és egyre erőszakosabban próbálnak bejutni az országba illegálisan. Csak szombat hajnalban több száz migránst fogtak el a magyar hatóságok – hangzott el az M1 Híradójában.

Megjelent Orbán Viktor rendelete a határvadász egységek felállításáról

Fegyveres, maszkos migránsok csoportosan, létrákkal a kezükben próbálnak átjutni a magyar határkerítésen. Az utóbbi időben rendszeresen támadják, fenyegetik a határt védő rendőröket és katonákat. Az arcukat közben eltakarják; nem akarják, hogy felvétel készüljön róluk.

Az illegális bevándorlók egyre durvább módszereket vetnek be. Többeknél fegyvernek látszó tárgy is van, sőt, az is előfordult, hogy lövést adtak le a határt erőszakosan áttörni készülő migránsok. Közben pedig alagutakon és vízen is próbálnak hazánk területére szökni.

Az embercsempészek is egyre elszántabbak:

több esetben hajtottak már át a határőrök lábán, de volt, aki fegyvert is használt, és az osztrák rendőrökre lőtt, hogy megszökhessen, miközben bevándorlókat akart Nyugat-Európába szöktetni.

Június végén a kormány már arról beszélt: minden eddiginél nagyobb ostrom alatt áll a déli határ. Ezután jelentette be a kormány, hogy határvadász egységeket állít fel. Az egységeknek pedig csak az lesz a feladatuk, hogy védjék az ország biztonságát.

A miniszterelnök pénteken alá is írta a határvadászokról szóló rendeletet, amely késő este meg is jelent. Orbán Viktor internetes videójában arról beszélt: az illegális bevándorlók fellépése egyre erőszakosabb és brutálisabb, a következő hónapokban pedig újabb százezrek indulhatnak el, ezért van szükség az eddiginél is nagyobb védelemre a déli határon.

„A magyar kormány úgy döntött, hogy megerősítjük a déli határainkat és megvédjük az ott élő magyarok biztonságát. Határvadász egységeket állítunk fel, amelyek az önök biztonságát őrzik majd, együttműködve a rendőrséggel. Első lépésben kétezer-kétszáz határvadászt képezünk ki és állítunk szolgálatba. Számukat később négyezerre növeljük majd” – fogalmazott a miniszterelnök.

A rendelet péntek éjjel jelent meg a határvadászokról.

Ebből kiderül, hogy határvadász az lehet,

aki már elmúlt 18 éves, de még nincs 55 éves

sikeresen teljesíti a rendelet szerinti határvadász vizsgát,

megfelel az egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági követelményeknek,

akinek kifogástalan az előélete és vállalja, hogy fedhetetlenségét bármikor vizsgálhatják

és akinél nem állnak fenn kizáró okok.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón azt mondta:

a magyar katonáknak háborús időszakban az ország keleti felére kell koncentrálniuk.

A belügyminisztérium ezért alakítja meg a határvadász egységeket.

„Körülbelül négyezer határvadász lesz akkor, amikor a rendszer beáll és működik, először kétezer-kétszáz határvadászt fog a belügyminisztérium felvenni, a határvédelmet – együttműködve a rendőrökkel – ők fogják ellátni” – jelentette ki Gulyás Gergely.

A kormány tervei szerint a határvédelmet a rendőrökkel együttműködve látják majd el a határvadászok. Az egyre szaporodó létrás támadások miatt pedig megerősítik a kerítést is. Az ehhez szükséges forrásokat a honvédelmi alapból biztosítják.